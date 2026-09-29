Autobus, Amt lancia i nuovi biglietti MetDaily per i grandi eventi in città: validi anche per il Volabus

Genova. In occasione della 66esima edizione del Salone Nautico, in programma a Genova da giovedì 1 a martedì 6 ottobre, Amt lancia i nuovi biglietti MetDaily Eventi. Le nuove proposte turistiche, disponibili online a un prezzo vantaggioso, sono ideate per permettere ai visitatori di muoversi liberamente utilizzando la rete e i servizi Amt durante le manifestazioni che richiamano a Genova e nell’area della Città metropolitana un numero significativo di persone: dopo il Salone Nautico, la prossima occasione in cui saranno disponibili i MetDaily Eventi saranno i Rolli Days del 16, 17 e 18 ottobre.

I nuovi titoli di viaggio, che si acquistano online sul sito AMT, prevedono due formule: 1 persona, 2 giorni per 15 euro, anziché 20 euro e 2 persone, 2 giorni per 24 euro, anziché 29 euro

I biglietti MetDaily Eventi, validi su tutta la rete metropolitana Amt, compreso il Volabus e la linea 782 Santa Margherita Ligure-Portofino (Trenitalia esclusa), consentono di utilizzare i diversi servizi di trasporto pubblico con un unico titolo di viaggio arricchendo così la gamma di possibilità a disposizione dei turisti, con diverse soluzioni multi giornaliere e multi passeggero acquistabili on line sul sito Amt.

L’iniziativa sarà nuovamente attivata in occasione di grandi eventi organizzati sul territorio, con l’obiettivo di offrire una soluzione semplice e conveniente a coloro che scelgono il trasporto pubblico per raggiungere le manifestazioni e spostarsi nell’area metropolitana.