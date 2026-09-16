Rivoluzione biglietti Amt, nel 2027 arriva il sistema “chip on paper”: ecco come funziona

Genova. Entro i primi mesi del 2027 si passerà ai biglietti chip on paper per i mezzi pubblici di Amt, mandando definitivamente in soffitta sia la tradizionale convalida meccanica sia il QR Code che tanto ha fatto soffrire gli utenti negli ultimi mesi. Ad annunciare la novità è stato Nicola Pascale, direttore generale dell’azienda, durante il convegno Genova in transizione: dati, progetti e visione di una nuova mobilità per tutti che ha dato il via alla Settimana europea della mobilità a Genova.

Il chip on paper, noto anche con la sigla CoP, non è altro che un supporto cartaceo dotato di un microchip che può essere letto dalle nuove validatrici installate a bordo dei bus e nelle stazioni. In sostanza funziona come una tessera: gli utenti potranno acquistarne una (ancora da definire il costo iniziale) e ricaricarla volta per volta con biglietti singoli o abbonamenti. Sarà possibile accreditare il titolo di viaggio desiderato sia nelle biglietterie Amt sia nella rete di vendita indiretta che continuerà a garantire la capillarità sul territorio.

In pratica, quindi, non dovrebbe cambiare nulla per i cittadini meno avvezzi alla tecnologia che magari intendono continuare a usare il denaro contante. L’unica differenza è che il cartoncino non andrà buttato via, come invece succede oggi coi biglietti tradizionali, ma conservato finché non sarà deteriorato. La convalida a bordo dei mezzi sarà più semplice rispetto all’attuale sistema a lettura ottica: basterà appoggiare la tesserina al sensore e il sistema scalerà automaticamente il titolo di viaggio.

Da quanto si apprende rimarranno invariati gli altri canali d’acquisto: si potrà sempre comprare il biglietto con l’app Amt (compreso il carnet web scontato) utilizzando un sistema di pagamento elettronico o il credito telefonico. E si potrà ancora avvicinare la carta di credito o un dispositivo contactless alla validatrice a bordo per ottenere il biglietto semplice. Quello che andrà subito in pensione sarà invece il QR Code, concepito fin da subito come sistema di transizione e tuttavia fonte di gravi disagi per i passeggeri, tanto che le associazioni dei consumatori erano intervenute mandando volontari sui bus.

La sperimentazione chip on paper è già partita sulla rete di Tpl Linea, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico in provincia di Savona. La rivoluzione della bigliettazione elettronica, infatti, riguarda tutta la Liguria: il progetto, dopo sei anni di vicende giudiziarie, è stato sviluppato dal raggruppamento di imprese guidato da Aep Ticketing Solutions ed è costato 22,5 milioni di euro di fondi regionali, compresa la manutenzione per 10 anni.

Sui mezzi dotati delle nuove validatrici è già attivo di fatto anche il sistema best fare: l’utente sale a bordo, presenta il proprio smartphone o una carta bancaria, e al termine del periodo si trova addebitata in automatico la tariffa più conveniente a seconda dei viaggi effettuati. Anche le tessere CityPass, dove oggi vengono caricati gli abbonamenti a lungo termine, verranno progressivamente sostituite con le versioni dematerializzate.