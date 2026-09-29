Bici abbandonate, votata in consiglio comunale mozione dei M5s sul recupero e riuso dei mezzi

Genova. Anche a Genova sono numerose le biciclette abbandonate negli stalli di sosta o per strada. Un rifiuto che potrebbe costituire una risorsa secondo il M5s in consiglio comunale. Marco Masini e Mesmaeker hanno presentato una mozione votata dalla maggioranza (la minoranza si è astenuta e in parte ha votato negativamente, con Maresca del misto e Bordilli della Lega).

L’impegnativa della mozione per richiedere l’istituzione di un tavolo tecnico con gli uffici comunali, Aster, Amiu e in municipi, volto a definire modalità operative per l’individuazione e il censimento delle biciclette abbandonate, la gestione della rimozione e il riuso dei mezzi recuperati, e a valutare la creazione di un sistema di recupero e rigenerazione delle biciclette, anche tramite collaborazioni con associazioni o realtà del terzo settore.

La proposta chiede anche di valutare la destinazione di biciclette recuperate a iniziative quali servizi di bike sharing sociale, l’assegnazione a cittadini in situazione di difficoltà, progetti educativi e formativi nelle scuole e a valutare di promuovere campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei mezzi nonché a verificare la possibilità di accedere a fondi regionali, nazionali o europei dedicati alla mobilità sostenibile e all’economia circolare.

La giunta ha dato assenso alla mozione. Non è passato, invece, l’ordine del giorno presentato dalla Lega e che chiedeva regole più stringenti per il regolamento dei servizi di bike sharing. “Questa giunta vive in una bolla – ha detto la capogruppo del Carroccio Bordilli – affermare che le regole sono già stringenti mentre i marciapiedi di Genova sono ostaggio del caos è una palese presa in giro ai cittadini e una resa incondizionata al degrado”.