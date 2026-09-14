Grillo attacca Conte, il sospetto della discesa in campo. Salis: “Le critiche degli ex non mi hanno mai appassionato”

Genova. “Le critiche degli ex non mi hanno mai appassionato, né nella vita privata né in quella pubblica”. È una Silvia Salis ironica, con il sorriso, quella che lunedì mattina ha risposto a una domanda su un’eventuale (ri)discesa in campo di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle.

La domanda è arrivata dopo una mossa che pare strategica: Grillo, in aperto disaccordo (per non dire battaglia) con Giuseppe Conte, domenica ha cambiato lo status di WhatsApp con un secco “Movimento Zero Stelle”. Se a questo si aggiunge la decisione di tornare a parlare in pubblico dopo mesi di silenzio partecipando alla prima puntata della nuova stagione di “Pulp”, il video-podcast condotto da Fedez e Mr Marra, il sospetto che stia “tramando” qualcosa ha preso campo.

L’ipotesi sussurrata è che il fondatore dei Cinque Stelle in vista delle elezioni 2027 possa decidere di creare una nuova lista, riunendo i pentastellati più ortodossi, per raccogliere voti a discapito della papabile alleanza M5S-Pd-Avs e Italia viva.

Silvia Salis, considerata un ingranaggio fondamentale per compattare i centristi, su questo non ha però “niente da dire”. E si concentra invece sul lancio del suo nuovo libro-manifesto, “È già domani”, che dovrebbe uscire a ottobre.