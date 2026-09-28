Sconti ai distributori di benzina Eni, a Genova prime code alla pompa: anche Ip taglia i prezzi

Genova. Qualche coda nei pressi di alcuni distributori di benzina, soprattutto sulle direttrici più trafficate, ma senza criticità clamorose: è partita così la prima giornata di sconti sul prezzo del carburante attuati da Eni per calmierare gli aumenti dovuti alla situazione globale e al dimezzamento del taglio delle accise da parte del governo.

Da oggi, lunedì 28 settembre, Eni – che riunisce i distributori a marchio Eni e Agip – applica nei propri distributori un tetto di prezzo, o price cap: il prezzo della benzina non supera l’1,99 euro al litro, quello del gasolio i 2,19 euro al litro. La scorsa estate, in Francia, TotalEnergy aveva attuato una simile politica dei prezzi e in quel frangente si erano verificate code interminabili e l’esaurimento di rifornimenti in alcune rivendite.

Anche Ip, (di proprietà di Socar, azienda energetica dell’Azerbaijan) sulla stregua del gruppo petrolifero partecipato dallo Stato, ha deciso di praticare sconti: Il limite verrà applicato progressivamente, a partire dalla rete a marchio Ip garantendo un significativo supporto ai partner e ai retisti “con cui l’azienda ha costruito negli anni un rapporto di piena fiducia, trasparenza e collaborazione, che la distingue all’interno del panorama energetico nazionale”, si legge in una nota. Ma ancora non si sa da quando partiranno gli sconti e a quanto ammonteranno.

I prezzi ai distributori Eni a Genova, mutati questa mattina in quasi tutti i distributori aperti, in base alla normativa potranno durare per 30 giorni prorogabili fino a fine anno.

A Genova città si contano una trentina di distributori di benzina a marchio Eni (o Agip, il gruppo è lo stesso) operativi nei vari quartieri urbani (tra cui le sedi di Corso Europa, Viale Brigate Partigiane, Via Cantore, Via Siffredi, Via Molassana, Via Prà). Nella Città Metropolitana di Genova il numero totale varia tra le 40 e le 50 stazioni di servizio Eni, distribuite tra il territorio comunale, i comuni della riviera (come Recco, Pieve Ligure, Rapallo, Sestri Levante), i comuni dell’entroterra (Sant’Olcese, Serra Riccò, Busalla) e le aree di servizio situate sulla rete autostradale (A7, A10, A12).