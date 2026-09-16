“Benvenuti nel Paese Reale”, il tour dei Giovani Democratici arriva a Genova e in Liguria

Genova. Da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre arriva in Liguria “Benvenuti nel Paese Reale”, il tour nazionale dei Giovani Democratici che da mesi sta attraversando l’Italia per raccogliere bisogni, storie, rivendicazioni di una generazione che fatica a vedersi rappresentata. Tre giorni, quattro province, sette tappe, un’immersione nelle contraddizioni che i giovani liguri vivono ogni giorno.

“Abbiamo scelto i luoghi dove la politica serve o dove manca — spiega Eleonora Lintas, segretaria regionale dei Giovani Democratici della Liguria —. Non cerchiamo risposte preconfezionate: vogliamo che il contributo dei giovani al 2027 nasca da qui, da ciò che vedremo e ascolteremo in questi tre giorni”.

L’avvio mercoledì 16 settembre dalla Casa del Rider della Spezia (ore 18), progetto nato con i sindacati per dare un riparo concreto ai lavoratori della gig economy: il simbolo di un lavoro povero, senza tutele, che colpisce soprattutto i giovani. La serata prosegue a Chiavari (ore 21, circolo PD) con un focus sull’emergenza casa: affitti alle stelle, mercato bloccato, una generazione che non può costruire un progetto di vita.

Giovedì 17 a Savona (ore 17:30, Bar Ritz) con un confronto con i segretari comunali e provinciali per rafforzare la rete organizzativa dei GD sul territorio. Alle 20 l’appuntamento clou della giornata: alla SOMS di Oneglia l’incontro “Giovani e precarietà: lavoro, salute e futuro”, costruito insieme alle associazioni del territorio — con la partecipazione di Arcigay e CGIL — per incrociare precarietà economica, diritto alla salute e diritti civili in un’unica riflessione generazionale.

Venerdì 18 il tour si chiude a Genova con tre tappe che compongono il volto più duro della città. Alle 9 la visita a Music for Peace, realtà che da anni fa della solidarietà e dell’accoglienza una pratica quotidiana. A seguire, un giro tra le associazioni del centro storico e a bassa soglia: chi ogni giorno incrocia marginalità, dipendenze, povertà estrema, e tiene in piedi una rete di prossimità che le istituzioni troppo spesso ignorano. Alle 15, il percorso si chiude con una visita al carcere di Marassi, struttura ottocentesca con circa 150 detenuti oltre la capienza regolamentare, al centro di recenti proteste e denunce per condizioni indecorose.

“Il Paese Reale è questo: è il rider sotto la pioggia, è chi non può pagare l’affitto, è il detenuto dimenticato, è l’associazione che tiene insieme pezzi di società che altrimenti cadrebbero. Se vogliamo contare qualcosa nel 2027, dobbiamo partire da qui. Con questi incontri vogliamo riportare la politica nei luoghi delle fratture sociali. L’alternativa si costruisce partendo dalle condizioni materiali e dalle risposte a chi vive difficoltà e bisogni sulla propria pelle. Noi Giovani democratici vogliamo iniziare da qui”, conclude Lintas.