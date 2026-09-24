A Begato inaugurato un nuovo poliambulatorio per visite ed esami specialistici

Genova. È stato inaugurato giovedì pomeriggio in via Camillo Sbarbaro, a Begato, il nuovo poliambulatorio dell’associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il nuovo centro opererà nell’area urbana di Genova, concentrandosi soprattutto sui quartieri di Begato, Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo, in integrazione con il servizio sanitario. Un presidio che offrirà visite ed esami di vario genere, dalla visita cardiologica all’elettrocardiogramma passando per rco(color)dopplergrafia cardiaca, visite ortopediche, otorinolaringoiatriche e urologiche anche con ecografia.

Le prestazioni sono erogate previa prescrizione del medico di medicina generale o dello specialista. È inoltre possibile accedere in regime privato. Il poliambulatorio è aperto il martedì dalle 8 alle 13.30 e il giovedì dalle 13.30 alle 18.30.

Assicurata la piena accessibilità alla struttura delle persone con disabilità grazie a percorsi interni dedicati e servizi igienici inclusivi, insieme al rispetto delle delle diverse sensibilità culturali e religiose dell’utenza. Garantita anche un’attenzione multiculturale con servizi di assistenza specifici per i pazienti di origine straniera.

All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca di Genova, Silvia Salis, l’assessora al welfare, Cristina Lodi, e l’assessore regionale alla sanità, Massimo Nicolò: “Avere un ambulatorio vicino a casa può fare una grande differenza, per una persona anziana o per chi ha difficoltà a muoversi, così come per i familiari che la accompagnano e devono conciliare l’assistenza con il lavoro e con gli impegni quotidiani – ha detto Salis – Avevo già visitato questi spazi e sono felice di tornare oggi per inaugurare un servizio che gli abitanti di Begato aspettavano da tempo. La cura passa anche da questo: dalla possibilità di trovare vicino a sé qualcuno che sappia ascoltare un bisogno e dare una risposta. È un principio che deve accompagnare la trasformazione dei quartieri, perché alla riqualificazione di edifici e spazi pubblici si affianchino anche servizi capaci di migliorare la vita delle persone”.

“Il nuovo ambulatorio di Begato è un grandissimo traguardo per il quartiere Diamante, per la Valpolcevera e per tutta la città – ha aggiunto l’assessora Lodi – Un presidio sanitario di primaria importanza destinato a diventare, nel tempo, un centro di assistenza socio-sanitaria dove, si spera, possano tornare a prestare servizio i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in modo da affiancare, alla meritevole iniziativa privata e solidaristica dell’Ordine di Malta, a cui va il nostro più sentito e sincero ringraziamento, i servizi pubblici socio-sanitari più prossimi alla salute e alla vita quotidiana delle persone”.

“Per una zona popolosa come Begato e la Valpolcevera è importante avere un punto di riferimento sanitario vicino alle persone, capace di offrire prestazioni specialistiche e di integrarsi con la rete del servizio sanitario regionale – ha detto l’assessore Nicolò -La sanità territoriale passa anche dalla presenza concreta dei servizi nei quartieri, soprattutto nelle aree dove è importante rendere più semplice e accessibile il percorso di cura. Ringraziamo l’Ordine di Malta e tutti i professionisti che hanno reso possibile questo nuovo presidio, che rappresenta una risorsa per Begato e per tutta la Val Polcevera”.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, l’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca, che ha benedetto la nuova struttura e il presidente del Corpo italiano dell’Ordine di Malta, Lorenzo Borghese.

«Con l’apertura del nostro nuovo ambulatorio a Begato, l’Ordine di Malta rafforza la sua presenza nella città di Genova, portando i nostri medici in un quartiere e in un territorio, la Valpolcevera, dove è particolarmente importante poter contare su una presenza sanitaria vicina alle esigenze delle persone e delle famiglie – ha detto Borghese – Un nuovo presidio che si aggiunge a quello attivo da oltre 30 anni in vico San Pancrazio, nel centro storico cittadino, per rendere ancora più accessibile la presenza sanitaria e rispondere concretamente ai bisogni dei pazienti, in linea con il senso più autentico della missione dell’Ordine di Malta: essere presenti dove c’è bisogno, mettendo competenza professionale, attenzione alla persona e spirito di servizio al fianco delle comunità”.