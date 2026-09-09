Genova. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Vigliero a Begato, morendo poco dopo a seguito dei traumi riportati nella caduta.

È successo intorno alle 12.30, e i contorni della vicenda non sono ancora chiari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. Stando alle prime informazioni il piccolo era a casa con la madre, che dopo l’accaduto ha avuto un malore ed è stata portata traumatizzata e in stato di choc all’ospedale Villa Scassi. Assente invece il padre, fuori per lavoro.

Gli agenti della polizia stanno raccogliendo le testimonianze dei vicini e di chi ha assistito alla terribile scena. Stando a quanto ricostruito, il bambino è riuscito in un modo ancora da chiarire a superare il parapetto del balcone ed è precipitato nel vuoto, una caduta di 15 metri.

Dopo la caduta un vicino di casa ha tentato di rianimarlo in attesa dei soccorsi, ma quando gli operatori della Croce Rosa e dell’automedica sono arrivati sul posto le sue condizioni sono apparse da subito disperate. È morto sul posto.

“Ero affacciato dalla finestra. Ho visto qualcosa cadere e poi ho sentito un botto. L’ho visto battere la testa sulla ringhiera e poi sull’asfalto. Sono corso di sotto con mia moglie, le ho detto di chiamare i soccorsi – ha raccontato in lacrime e sotto choc Carlo Busso, 80 anni, il vicino che approvato a rianimarlo – Ho provato a fargli il massaggio cardiaco, gli schiacciavo il petto, ma non c’era reazioni. Non ce l’ho fatta. È arrivata un’infermiera del Gaslini, le ho detto di proseguire, di continuare a provare. Non sono riuscito a fare niente, sono distrutto. Il bambino è morto, non è servito a niente”.

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Tragedia a Begato, bambino di 5 anni precipita dal balcone e muore

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“Era un bambino vivace, buonissimo – ha aggiunto un’altra vicina – ho sentito la mamma che gli parlava poco prima della caduta”

Il piccolo, unico figlio della coppia, avrebbe iniziato le elementari quest’anno. La famiglia, di origini nigeriane, si era trasferita nell’appartamento poco dopo la sua nascita, ed era molto conosciuta e amata dai vicini di casa. Sotto choc l’intera palazzina e il quartiere, dove intorno alle 15 è arrivata anche la pm di turno, Francesca Rombolà.