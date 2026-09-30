Il Comune investe nei negozi di quartiere: 20 progetti finanziati con 675mila euro

Genova. C’è chi ha puntato sul cineclub, chi sulle rassegne fotografiche, chi su spazi per bambini e famiglie e chi sui laboratori creativi: 20 piccolo attività commerciali e artigianali della città hanno presentato mercoledì i progetti con cui hanno ottenuto i finanziamenti del bando “ZAC –Zena Active Citizens Municipi“, finalizzato alla valorizzazione dell’economia urbana.

Tutti i progetti vincitori sono di realtà già attive sul territorio, che hanno presentato proposte non soltanto per migliorare l’attività in sé ma anche per offrire più servizi e attività ai cittadini, in modo innovativo e trasversale. Il bando ha un valore complessivo di circa 675.000 euro a fondo perduto, ed è finanziato dal Programma Europeo PN Metro Plus. Ogni singolo progetto si è aggiudicato un contributo compreso tra 10.000 e 50.000 euro, e nella pubblicazione dell’avviso l’amministrazione comunale ha voluto includere tutti e nove i Municipi, non solo il centro storico, che resta comunque al centro dell’agenda della giunta Salis. Le 20 imprese hanno potuto partecipare con progetti che coinvolgessero almeno due di questi ambiti: accessibilità, decoro e qualità urbana; marketing e promozione territoriale; servizi per la clientela; digitalizzazione.

“Certamente c’è un tema di sicurezza, ma spesso il racconto che si fa dei problemi che abbiamo danneggia la città – ha detto la sindaca Silvia Salis – non vuol dire che non ci siano problemi, sono andata io stessa dal ministro Piantedosi per chiedere aiuto, ma la speculazione politica non aiuta. Questa città ce la sta mettendo tutta, io ce la sto mettendo tutta come sindaca, quindi voglio ringraziare tutti voi che con il vostro lavoro contrastate un certo tipo di racconto che fa male a tutti. Ciascuno di noi ha un negozio, una bottega o un’attività del proprio quartiere a cui è legato, dove trova un servizio ma anche persone che conosce e di cui si fida , sono presenze che accompagnano la nostra quotidianità e contribuiscono a farci sentire parte del luogo in cui viviamo”.

“Con questo bando vogliamo valorizzare l’economia urbana e promuovere il ripopolamento del tessuto economico locale su tutto il territorio di Genova: l’obiettivo è quello di rafforzare un modello di città policentrica, sostenendo investimenti che promuovano la rivitalizzazione commerciale, l’attrattività dei quartieri e il rilancio delle economie locali nei nove Municipi cittadini”, ha aggiunto l’assessora al Commercio Tiziana Beghin.

“Valorizzare le attività di prossimità significa rafforzare le comunità, creare nuove occasioni di incontro e rendere i territori più attrattivi e inclusivi. I progetti selezionati nascono dall’ascolto dei bisogni locali e dalla capacità di costruire reti e servizi utili ai cittadini”, conclude l’assessore al Decentramento Davide Patrone.

“Camera di Commercio è soddisfatta di questa operazione e ha cercato di dare il suo apporto per fare un bando tagliato veramente per dare sostegno alle aziende in modo tale che possano sopportare i marosi di questa fase storica, che sono molti – dice Alessandro Cavo, vicepresidente vicario della Camera di Commercio – pensiamo che questo genere di bandi concorra insieme alla generazione di competenze e formazione a fortificare le aziende e a migliorare il tessuto per poterne aprire altre”.

I vincitori del bando ZAC

Le realtà che si sono aggiudicate i contributi sono:

Il librificio del borgo – Cultura diffusa

Municipio III – Bassa Val Bisagno – Contributo ZAC: 30.000 euro

Libreria indipendente con una selezione di grandi e piccoli editori e uno spazio caffè pensato anche come luogo di incontro e scambio tra lettori e librai. Con ZAC amplia l’offerta con nuovi eventi culturali, un film club gratuito e attività di aggregazione; migliora gli spazi, la sicurezza e i servizi alla clientela.

Mika Kids – Spazio famiglia, innovazione e animazione di quartiere

Municipio VIlI – Medio Levante – Contributo ZAC: 28,610.00 euro

Attività commerciale specializzata in abbigliamento bambino 0-18 anni, attiva dal 2014 nel quartiere di San Martino dAlbaro. Con ZAC consolida e amplia la funzione commerciale e sociale della piazzetta in cui opera, con nuovi servizi e attività per bambini e famiglie, in rete con le altre realtà del territorio.

Macelleria Carbone – Un hamburger per tutti

Municipio IX – Levante – Contributo ZAC: 49,755.00 euro

Realtà storica nel municipio, specializzata in cami e gastronomia. Con ZAC amplia l’attività con nuovi servizi di ristorazione e servizi rivolti alla clientela, tra cui baby pit stop e smart comer, sviluppando il modello della bottega di vicinato.

Verde e a Capo – Sviluppo e valorizzazione di uno spazio verde e culturale per la vita di quartiere

Municipio VII – Ponente – Contributo ZAC: 17,410.74 euro

Uno spazio di quartiere che unisce fioreria, caffetteria e iniziative creative, un punto di incontro per la comunità locale. Con ZAC rafforza il ruolo di spazio di incontro e punto di riferimento per il quartiere: implementa nuove attrezzature e arredi, lavora sull’efficientamento energetico, aumenta le iniziative per la comunità come l’acqua sfusa, amplia l’offerta e implementa le attività con l’istituto alberghiero Bergese, per valorizzare il legame tra fioreria, caffetteria e momenti di socialità.

La Formica – Piccole scelte per grandi cambiamenti, insieme

Municipio VIlI Medio Levante – Contributo ZAC: 17,227.00 euro

Econegozio che dal 2009 vende sfuso, tessile sostenibile, alimentari del territorio, equo-solidale e piccola libreria per l’infanzia, con momenti di letture, corsi, degustazioni e approfondimenti online e dal vivo. Con ZAC migliora il locale e la comunicazione per coinvolgere in modo duraturo le persone nel diffondere buone pratiche lavorando su di sé e sul territorio circostante, con servizi gratuiti e reti sul territorio.

Nowave – Buena Vista Social Prè

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 50,000.00 euro

Conosciuta anche come Occhialeria Sociale, realtà che vende occhiali specializzata nel benessere visivo con valenza sociale, per garantire a tutti il diritto alla vista, a un prezzo accessibile o gratuitamente. Con ZAC sviluppa un progetto rivolto al Sestiere di Prè con iniziative nello spazio pubblico e coinvolgendo altre realtà del territorio.

Piana Emilio – Accendiamo la via

Municipio VIII – Medio Levante – Contributo ZAC: 26,429.00 euro

Dal 2014 Pomdeter è una caffetteria in cui pranzare e comprare prodotti locali e naturali, nato da un banco ortofrutta biologico per cucinare le verdure invendute evitando sprechi. Con ZAC migliora la visibilità del locale, amplia l’offerta di corsi, eventi e servizi; avvia nuove collaborazioni con le attività della zona, anche attraverso la creazione di un CIV.

⁠Cantina Lanzi – Cantina Lanzi 4.0

Municipio IV Media Val Bisagno – Contributo ZAC: 49,969.00 euro

Storica realtà di San Siro di Struppa specializzata in vini sfusi e selezioni regionali.

Con ZAC mette in atto interventi sul locale e sullo spazio esterno con sedute, tavoli, fontanella e servizi, creando uno spazio sociale che favorisce la sosta e l’incontro.

⁠Luigi Busellato – Tra porto e città

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 27,834.20 euro

Attività artigiana specializzata nella produzione di timbri, targhe e incisioni con sede nel centro storico dal 1896, riconosciuta come Bottega Storica e Impresa Storica d’Italia. Con ZAC riqualifica la bottega a livello di innovazione e digitalizzazione e mette in atto interventi urbani per valorizzare la storia dell’attività, oltre a un evento per i 130 anni della loro storia.

Tuss / Paccottiglia – Lungo il Canneto – Genova Design Net

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 49,862.00 euro

Paccottiglia è un concept store e casa editrice indipendente (Tuss Edizioni) con sede operativa in via di Canneto il Lungo, attiva da oltre 10 anni come hub culturale e commerciale di prossimità nel centro storico. Con ZAC propone attività culturali, progetti di fotografia partecipativa e crea strutture espositive leggere per rendere la via un luogo da vivere e non solo di passaggio.

Gente di Mare – Madda 31R: Risorsa Comune – Sprigioniamo Valore

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 32,421.00 euro

Cooperativa sociale attiva nel centro storico con progetti di inclusione socio-lavorativa, economia circolare e sviluppo di reti territoriali. Con ZAC crea una rete di imprese e artigiani, fornendo un e-commerce e un sistema di relazioni con il cliente, oltre a un laboratorio creativo e prodotti e souvenir “Made in Madda” , tutti con prodotti di scarto, coinvolgendo persone in condizione di svantaggio sociale nelle attività produttive e creative.

⁠ARM – Explora Genova – Centro Storico

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 50,000.00 euro

Explora Genova è un brand di ARM SRLS che organizza eventi di marketing territoriale, tra cui visite guidate tematiche ed esperienze turistico-culturali nel centro storico, con guide abilitate e una rete di collaborazioni con botteghe, associazioni e operatori locali. Con ZAC rafforza l’attrattività del centro storico con un programma integrato di visite guidate tematiche, focalizzate sulle attività commerciali del Municipio Centro-Est, attraverso strumenti digitali e azioni di promozione territoriale in rete con botteghe e realtà culturali locali.

⁠La Bis – The wine is on the table

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 37,550.00 euro

È una piccola impresa che opera nella ristorazione con somministrazione. Gestisce la Trattoria delle Erbe nella piazza omonima, attiva come ristorante, bar ed enoteca, oltre ad avere esperienza negli eventi e nella promozione di filiere corte. Con ZAC sviluppa un nuovo format di degustazione e racconto attraverso podcast dal vivo, video e contenuti dedicati ai vignaioli e al territorio.

⁠Morchio Anna / Doidè – Genialità di quartiere

Municipio VIII – Medio Levante – Contributo ZAC: 36,850.80 euro

Sviluppa progetti di comunicazione per microimprese e realtà culturali del territorio. Unisce consulenza strategica sul pensiero generativo alla base della comunicazione, branding e contenuti digitali alla produzione di podcast. Con ZAC sviluppa nuovi format di comunicazione, tra podcast, talk, mostre e iniziative in atelier, mettendo le proprie competenze al servizio della promozione delle realtà locali.

⁠7489 – Poster Digitale: Pro-Muoviamo i territori

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 29,960.00 euro

Si occupa di servizi di sostegno e consulenza alle imprese: tecnologie e supporti gestionali informatici e consulenza per le tematiche della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Haccp. Con ZAC crea una rete di postazioni monitor con animazioni video, i “Poster digitali”, per collegare imprese, servizi, eventi e informazioni con una comunicazione ad alto impatto visivo.

⁠SISPORT – Sisport Outdoor Hub

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 50,000.00 euro

Promuove l’attività motoria come strumento fondamentale per il benessere psicofisico e chiave per relazionarsi con se stessi e l’ambiente; guida gli appassionati tra trail running e arrampicata. Con ZAC amplia l’offerta della palestra con nuovi servizi e attività outdoor, portando l’attività sportiva negli spazi della città.

Anniverdi – Rendiamo il quartiere migliore

Municipio VIII – Medio Levante – Contributo ZAC: 24,000.00 euro

Attività commerciale di cartoleria, libri e giocattoli nel quartiere di San Martino. Con ZAC migliora l’innovazione tecnologica e la comunicazione del negozio; organizza nuove iniziative, come punto di riferimento commerciale e sociale del quartiere.

Bottega del Pesto – Capolungo Pesto Hub

Municipio IX – Levante – Contributo ZAC: 36,380.00 euro

Piccolo laboratorio artigianale storico di produzione pesto genovese e salsa di noci, attivo nel borgo di Capolungo dal 2001. Con ZAC sviluppa nuovi canali di vendita e distribuzione attraverso e-commerce, punti di ritiro e consegne in e-bike e introduce nuovi strumenti e servizi per rendere l’attività più accessibile.

La.Ma. / Ferramenta della Doria – Potenziamento dei servizi e miglioramento del punto vendita

Municipio IV – Media Val Bisagno – Contributo ZAC: 17,548.00 euro

Microimpresa di quartiere, offre servizi di ferramenta e duplicazione chiavi/radiocomandi. Con ZAC inserisce nuovi macchinari, nuovi servizi e rinnova l’attività.

D969 Stamperia Genovese – Digitalizzazione e ampliamento della capacità produttiva

Municipio I – Centro est – Contributo ZAC: 13,375.00 euro

Microimpresa di stamperia che porta avanti un mestiere tradizionale con una logica moderna in centro storico. Con ZAC inserisce nuove tecnologie per una maggiore capacità produttiva e crea nuovi servizi.