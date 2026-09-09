Arenzano, investito un bambino di 11 anni: portato in ospedale in elicottero

Genova. Un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto mercoledì pomeriggio ad Arenzano, lungo la Aurelia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16, e il piccolo è stato soccorso inizialmente da un’ambulanza e da un’automedica. Nell’urto ha riportato ferite a una gamba e alla testa.

Viste le sue condizioni e la giovane età è stato disposto il trasferimento in ospedale in elicottero. Il bambino è stato dunque accompagnato al campo da golf per essere portato prima al San Martino e, da lì, al Gaslini. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ed è rimasto vigile e cosciente per tutto il tempo.