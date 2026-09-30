Balneazione, il bilancio del monitoraggio Arpal: quasi 2.500 campioni, il 97% conformi

Genova. Quasi 2.500 campioni analizzati di cui il 97% conformi ai parametri della normativa, 90 uscite in mare e 380 punti di controllo lungo la costa ligure. Si chiude con questi numeri la stagione 2026 del monitoraggio Arpal delle acque di balneazione.

Un’attività che non coincide soltanto con i mesi di maggiore afflusso sulle spiagge: i controlli prendono infatti il via ad aprile, un mese prima dell’apertura ufficiale della stagione balneare, e proseguono fino alla fine di settembre. Nel corso dei sei mesi di attività, Arpal ha monitorato 380 punti di controllo ufficiali, ai quali si sono aggiunti 5 punti studio di cui uno in acque interne (sul fiume Vara). Complessivamente sono stati 81 i giorni dedicati ai campionamenti, effettuati sia da terra sia dal mare, mentre le uscite via mare sono state 90.

Quasi 2.500 campioni, il 97% conforme

Da aprile a settembre sono stati prelevati complessivamente 2.480 campioni. Di questi, 2.407 sono risultati conformi e 73 non conformi, con una percentuale complessiva di conformità pari a circa il 97%.

La parte più consistente dell’attività è rappresentata dai controlli routinari, cioè quelli effettuati secondo il calendario di monitoraggio programmato: 2.386 campioni, di cui 2.340 conformi e 46 non conformi.

A questi si aggiungono 78 campioni suppletivi, effettuati per seguire situazioni che richiedono ulteriori verifiche, con 55 campioni conformi e 23 non conformi, e 16 campioni extra, di cui 12 conformi e 4 non conformi.

I controlli di Arpal si basano sull’analisi dei due parametri microbiologici previsti dalla normativa per valutare la balneabilità delle acque marine: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, indicatori di possibile contaminazione fecale.

Quando un campione evidenzia il superamento dei limiti previsti, si attiva il sistema di comunicazione con gli enti interessati e vengono effettuati i successivi controlli necessari a verificare l’evoluzione della situazione.

169 comunicazioni agli stakeholder

Accanto all’attività sul campo e alle analisi di laboratorio, il monitoraggio comporta infatti un importante lavoro di comunicazione e coordinamento con gli enti coinvolti.

Nel corso della stagione 2026 sono state 169 le Pec generate attraverso l’applicativo dedicato e trasmesse agli stakeholder, per garantire una comunicazione tempestiva degli esiti e delle informazioni necessarie alla gestione delle diverse situazioni.

I dati raccolti durante tutta la stagione costituiscono inoltre la base conoscitiva utilizzata per la valutazione della qualità delle acque di balneazione e contribuiscono, insieme alla serie storica, alla successiva classificazione dei tratti di costa.