Avanti Psi, Genova aderisce alle “100 piazze”: “Socialismo torni riconoscibile”

Genova. “Anche Genova sarà in piazza il 5 settembre per la mobilitazione nazionale di Avanti Psi sulle tre proposte dedicate a giovani, casa e lavoro autonomo. È un’iniziativa importante perché riporta i socialisti tra i cittadini con battaglie precise, comprensibili e concrete”. Lo dichiara Francesco Valerio di Avanti Psi Genova, fra i riferimenti nazionali di Avanti Giovani.

“La politica italiana – spiega -è piena di dichiarazioni e contrapposizioni, ma troppo spesso è difficile capire quali siano le soluzioni che ciascuna forza politica propone. Noi abbiamo scelto di concentrarci, su invito del segretario nazionale Maraio, su tre questioni: un Piano Casa sostenuto anche attraverso gli extraprofitti di banche e assicurazioni, una riforma degli acconti fiscali per il lavoro autonomo e un Fondo per i giovani e l’innovazione finanziato anche con il contributo delle grandi piattaforme digitali”.

“Essere contemporaneamente in cento piazze significa anche ricostruire una presenza socialista organizzata nei territori. Il garofano non può vivere soltanto della propria storia: deve tornare a rappresentare interessi, bisogni e speranze di oggi. Anche a Genova vogliamo costruire una presenza stabile, avanzando proposte sui problemi della città e confrontandoci con istituzioni, associazioni, corpi intermedi e quartieri”.

“Il 5 settembre – conclude Valerio – non è un punto di arrivo, ma un metodo: scegliere battaglie riconoscibili, organizzarsi nei territori e dimostrare concretamente a cosa possono servire oggi i socialisti”.