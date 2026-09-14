Autostrada A7, dal 15 settembre ecco come cambia la viabilità sul nodo di Busalla

Busalla. Sulla A7 Genova-Serravalle prenderanno il via domani, martedì 15 settembre, le lavorazioni relative all’ammodernamento del nodo di Busalla, per consentire la riqualifica del Ponte Scrivia Busalla Carreggiata Nord e della Rampa di uscita autostradale da carreggiata nord e la successiva riqualifica della galleria Giovi destra in carreggiata sud.

Proseguiranno i lavori di esecuzione delle rampe di viabilità alternativa in ingresso e uscita da Busalla carreggiata nord che garantiranno la continuità delle uscite e degli ingressi al casello stesso.

Gli interventi rientrano nel piano di ammodernamento che Aspi sta portando avanti su tutta la rete in concessione e sono stati condivisi con Mit e istituzioni territoriali.

Nel dettaglio, terminata la pausa estiva, durante la quale è rimasto attivo solo lo scambio di carreggiata tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per l’ammodernamento della galleria Monreale sinistra, dal 15 settembre tra Bolzaneto e Busalla saranno disponibili una corsia di marcia in direzione Nord e due corsie in direzione Sud.

A partire dal 6 ottobre invece si viaggerà su una corsia di marcia in direzione Nord e una in direzione Sud.

Terminato il 30 giugno il cantiere della galleria Giovi sinistra, tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord, prosegue quello nella galleria Monreale sinistra tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone, che terminerà nel corso dell’ultimo quadrimestre 2026. Qui, lo schema di cantiere prevede, fino al termine delle lavorazioni, il transito in direzione Serravalle/Milano su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta e una corsia in direzione Genova.

Si tratta di un tunnel lungo circa 957 metri, oggetto di interventi di ammodernamento che restituiranno all’opera 50 anni di vita nuova.

Nel dettaglio, sono in corso il rinforzo strutturale di circa 11.500 metri quadri di arco calotta e 6200 metri quadri di nuova pavimentazione, oltre al totale rinnovamento sia delle dotazioni impiantistiche dell’intera galleria, sia delle barriere di sicurezza agli imbocchi. Si tratta di uno sforzo imponente, con una media di 100 persone al lavoro al giorno e 20 mezzi tra fresatrici, piattaforme mobili elevabili, macchine perforatrici, escavatori, pompe spritz, carro, impianti pompaggio miscele. Il cronoprogramma dei lavori è stato definito con l’obiettivo di comprimere al massimo le tempistiche degli interventi.

L’organizzazione e la suddivisione in fasi dei cantieri promossa da Aspi e condivisa con gli Enti permetterà di anticipare complessivamente di un anno la durata dei cantieri impattanti.