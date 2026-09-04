Voltri, autoarticolato resta incastrato in curva: per rimuoverlo l’autogrù dei vigili del fuoco

Genova. Vigili del fuoco impegnanti anche con un’autogrù questa mattina in via Delle Fabbriche, dietro Voltri, nel ponente di Genova, per un mezzo pesante rimasto incastrato.

Il conducente di un autoarticolato che trasportava zinco, per errore, ha imboccato proprio via delle Fabbriche restando bloccato a causa delle dimensioni del camion incompatibili con le caratteristiche della strada.

I vigili del fuoco hanno provveduto quindi a sollevare il rimorchio e spostarlo di qualche metro, per permettere di fare manovra e tornare indietro.