Auto ribaltata sull’Aurelia a Quinto, illeso il giovane alla guida ma danni per altri veicoli in sosta

Genova. Un’auto ribaltata, altri veicoli danneggiati ma per fortuna nessun ferito. Questa mattina intorno alle 6.30 un’ambulanza della Croce Bianca Genovese è intervenuta sulla statale Aurelia a Quinto (via Quinto) in direzione levante, nei pressi dell’intersezione con via Majorana.

Per cause da chiarire, l’auto condotta da un ragazzo di 21 anni ha sbandato, scontrando due auto e uno scooter parcheggiati sul lato mare, e poi si è ribaltata.

All’arrivo dei soccorritori il giovane era già uscito autonomamente dal mezzo e si trovava in un lieve stato di shock; fortunatamente è risultato quasi illeso riportando qualche dolore a ginocchio e gomito.

È stato ospedalizzato in codice giallo per dinamica presso pronto soccorso del policlinico San Martino.

Ingenti i danni ai veicoli urtati.

Non si sono registrati altri feriti tra i pedoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.