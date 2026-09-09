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Spaccio

In auto con due panetti di hashish e 3mila euro: denunciati

La droga e il denaro erano nascosti sotto il tappetino del guidatore

carabinieri

Genova. Due trentenni sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di due panetti di hashish.

I due, entrambi italiani, sono stati fermati dai militari della stazione di Pegli a un posto di blocco. Già noti ai militari, sono stati sottoposti a perquisizione e sotto il tappetino del guidatore sono stati trovati i panetti di hashish e oltre 3.000 euro in contanti.

La perquisizione è stata estesa anche ai domicili, dove è stato trovato altro hashish e un bilancio.

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