In auto con due panetti di hashish e 3mila euro: denunciati

Genova. Due trentenni sono stati denunciati dai carabinieri con l’accusa di spaccio dopo essere stati trovati in possesso di due panetti di hashish.

I due, entrambi italiani, sono stati fermati dai militari della stazione di Pegli a un posto di blocco. Già noti ai militari, sono stati sottoposti a perquisizione e sotto il tappetino del guidatore sono stati trovati i panetti di hashish e oltre 3.000 euro in contanti.

La perquisizione è stata estesa anche ai domicili, dove è stato trovato altro hashish e un bilancio.