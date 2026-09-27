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Solidarietà

Vent’anni di Assoutenti Liguria, il 4 ottobre festa con un concerto nella chiesa di Santo Stefano

In scena il Quartetto Rasumowsky di Berna. Ingresso gratuito, raccolta fondi per l'impianto elettrico di una scuola dell'infanzia ucraina

Santo Stefano, la chiesa di Colombo e del Balilla circondata da un eterno degrado

Genova. Assoutenti Liguria ODV compie vent’anni e sceglie di non festeggiarli da sola. Domenica 4 ottobre alle 18:30, nella chiesa di Santo Stefano a Genova, il Quartetto Rasumowsky di Berna terrà un concerto a ingresso gratuito che sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a scopo benefico. L’associazione, nata nel 2006, è oggi la prima associazione di consumatori della regione per numero di aderenti.

Il ricavato andrà alla scuola dell’infanzia della comunità rurale di Blyzniuky, nell’oblast di Kharkiv, in Ucraina: un territorio di circa 17.000 abitanti che dal 2022 ha accolto oltre 4.000 persone in fuga dalla guerra, e dove i bambini continuano ad andare all’asilo tra allarmi aerei e blackout che possono durare ore.

Con quanto verrà raccolto sarà acquistato un sistema di accumulo di energia elettrica dimensionato sulle esigenze della struttura. La scelta ha ragioni pratiche: non richiede carburante, non produce fumi né rumore, ha bisogno di manutenzione minima e può essere gestito in sicurezza da una sola persona. L’impianto non servirà soltanto durante le interruzioni di corrente: permetterà di alimentare un pannello interattivo e altre attrezzature multimediali nel cortile della scuola, per fare lezione anche all’aperto. Il costo stimato dell’intervento è compreso tra 1.500 e 3.500 euro; l’eventuale eccedenza sarà consegnata alle insegnanti per altre opere benefiche sul territorio.

Il Quartetto Rasumowsky, con sede a Berna, prende il nome dal principe Andrej Kyrillowitsch Rasumowsky, ambasciatore russo a Vienna, amico e mecenate di Beethoven. Ha ottenuto fama internazionale nel 2006 con l’incisione integrale dei quindici quartetti per archi di Dmitrij Šostakovič, realizzata per il centenario della nascita del compositore. A Genova eseguirà musiche di Friedrich Theodor Fröhlich, Dmitrij Šostakovič e Antonín Dvořák. L’ensemble è formato da Dora Bratchkova e Andrea Saxer-Keller ai violini, Gerhard Müller alla viola e Alina Kudelevic al violoncello.

«Una sera di musica a Genova e tanta luce e didattica per i bambini di Blyzniuky», scrivono in una nota congiunta Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria ODV e presidente onorario di Assoutenti APS, e Rosanna Stifano, vicepresidente di Assoutenti Liguria ODV e vicepresidente di Assoutenti APS. «Grazie a chi vorrà esserci e vorrà contribuire».

Quando: domenica 4 ottobre 2026, ore 18:30
Dove: Chiesa di Santo Stefano, Piazza Santo Stefano 2, 16121 Genova
Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione su Eventbrite. Clicca qui per prenotarti oppure vai su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-quartetto-rasumowsky-di-berna-in-concerto-2000147606333
Informazioni: Assoutenti Liguria ODV, Via Malta 3/1, Genova — tel. 010 540 256 — info@assoutenti.liguria.it

Come donare
IBAN IT70 O030 6909 6061 0000 0006 879, intestato ad Assoutenti Liguria ODV
Causale: Erogazione liberale — scuola dell’infanzia di Blyzniuky
Le donazioni effettuate con mezzi tracciabili danno diritto alla detrazione IRPEF del 35% fino a 30.000 euro l’anno, oppure alla deduzione dal reddito complessivo entro il 10% (art. 83 D.Lgs. 117/2017). Il contante non dà diritto alle agevolazioni.

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