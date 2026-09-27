Vent’anni di Assoutenti Liguria, il 4 ottobre festa con un concerto nella chiesa di Santo Stefano

Genova. Assoutenti Liguria ODV compie vent’anni e sceglie di non festeggiarli da sola. Domenica 4 ottobre alle 18:30, nella chiesa di Santo Stefano a Genova, il Quartetto Rasumowsky di Berna terrà un concerto a ingresso gratuito che sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a scopo benefico. L’associazione, nata nel 2006, è oggi la prima associazione di consumatori della regione per numero di aderenti.

Il ricavato andrà alla scuola dell’infanzia della comunità rurale di Blyzniuky, nell’oblast di Kharkiv, in Ucraina: un territorio di circa 17.000 abitanti che dal 2022 ha accolto oltre 4.000 persone in fuga dalla guerra, e dove i bambini continuano ad andare all’asilo tra allarmi aerei e blackout che possono durare ore.

Con quanto verrà raccolto sarà acquistato un sistema di accumulo di energia elettrica dimensionato sulle esigenze della struttura. La scelta ha ragioni pratiche: non richiede carburante, non produce fumi né rumore, ha bisogno di manutenzione minima e può essere gestito in sicurezza da una sola persona. L’impianto non servirà soltanto durante le interruzioni di corrente: permetterà di alimentare un pannello interattivo e altre attrezzature multimediali nel cortile della scuola, per fare lezione anche all’aperto. Il costo stimato dell’intervento è compreso tra 1.500 e 3.500 euro; l’eventuale eccedenza sarà consegnata alle insegnanti per altre opere benefiche sul territorio.

Il Quartetto Rasumowsky, con sede a Berna, prende il nome dal principe Andrej Kyrillowitsch Rasumowsky, ambasciatore russo a Vienna, amico e mecenate di Beethoven. Ha ottenuto fama internazionale nel 2006 con l’incisione integrale dei quindici quartetti per archi di Dmitrij Šostakovič, realizzata per il centenario della nascita del compositore. A Genova eseguirà musiche di Friedrich Theodor Fröhlich, Dmitrij Šostakovič e Antonín Dvořák. L’ensemble è formato da Dora Bratchkova e Andrea Saxer-Keller ai violini, Gerhard Müller alla viola e Alina Kudelevic al violoncello.

«Una sera di musica a Genova e tanta luce e didattica per i bambini di Blyzniuky», scrivono in una nota congiunta Furio Truzzi, presidente di Assoutenti Liguria ODV e presidente onorario di Assoutenti APS, e Rosanna Stifano, vicepresidente di Assoutenti Liguria ODV e vicepresidente di Assoutenti APS. «Grazie a chi vorrà esserci e vorrà contribuire».

Quando: domenica 4 ottobre 2026, ore 18:30

Dove: Chiesa di Santo Stefano, Piazza Santo Stefano 2, 16121 Genova

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione su Eventbrite. Clicca qui per prenotarti oppure vai su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-quartetto-rasumowsky-di-berna-in-concerto-2000147606333

Informazioni: Assoutenti Liguria ODV, Via Malta 3/1, Genova — tel. 010 540 256 — info@assoutenti.liguria.it

Come donare

IBAN IT70 O030 6909 6061 0000 0006 879, intestato ad Assoutenti Liguria ODV

Causale: Erogazione liberale — scuola dell’infanzia di Blyzniuky

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