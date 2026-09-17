Assi di forza e mobilità in Valbisagno, annullata l’assemblea pubblica a Molassana

Genova. È stata annullata e rinviata a data da destinarsi l’assemblea prevista per questo pomeriggio a Molassana sul tema degli assi di forza in Valbisagno. A far decidere per il rinvio, le mutevoli condizioni meteo di queste ore: se l’allerta arancione è prevista in mattinata, infatti, i modelli previsionali parlando di un contesto instabile che andrà avanti fino a sera, con possibili prolungamenti delle fasi di allertamento, in queste ore in fase di valutazione da parte dei tecnici di Arpal.

In ogni caso, la giornata si preannuncia lunga e complicata per tutto il comparto della protezione civile, cosa che potrebbe impedire all’assessore Massimo Ferrante di poter partecipare all’incontro di Molassana, cosa che di fatto svuoterebbe il senso dell’appuntamento con la cittadinanza, visto che il principale referente dei lavori pubblici sarebbe impossibilitato a partecipare.

L’assemblea, era ed è molto attesa: sul tavolo gli aggiornamenti delle lavorazioni per la realizzazione dell’asse di forza della vallata, in fase di ultimazione, e gli interventi di viabilità dei quartieri attraversati. Argomento caldo sono le nuove possibili ztl, già previste nel progetto del 2023, e la rimodulazione della sosta. E poi sul piatto anche la proposta della funivia, idea che in Valbisagno è stata accolta con freddezza e non pochi malumori.

Al momento non è ancora stabilita una nuova data per l’incontro pubblico. Secondo quanto riferito dal presidente di Muncipio Lorenzo Passadore, si stanno cercando possibili date per recuperare l’appuntamento: entro la giornata – se tutto va bene – saranno comunicati i nuovi dettagli.