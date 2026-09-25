Assegnato il Premio Silvia Foglino 2026: a Cinzia Pilo il riconoscimento per la leadership femminile in sanità

Genova. In occasione della 6ª Convention “Donne Protagoniste in Sanità”, organizzata da Koncept, è stato assegnato il Premio Silvia Foglino 2026, dedicato quest’anno alla leadership femminile per la salute e l’equità.

Il Premio nasce per onorare il ricordo e l’impegno di una donna che ha creduto profondamente nella giustizia, nell’equità e nel talento femminile. Viene assegnato a una donna che si sia distinta, in ambito sanitario e sociale, per azioni concrete volte a ridurre il gender gap, promuovere il merito, sostenere l’empowerment femminile e trasformare le disuguaglianze in opportunità di cambiamento.

La cerimonia ha visto la consegna del riconoscimento da parte di Paolo Bordon, Direttore Generale Area Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria.

La vincitrice

Il premio è stato conferito a Cinzia Pilo, fondatrice e componente del Comitato Direttivo della Fondazione sulla ricerca scientifica sulle malattie rare (Fondazione REB ETS), docente a contratto del Master Market Access all’Università Bicocca di Milano, ricercatrice, scrittrice e attivista culturale. È stata candidata da Marta Bianchi dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma.

Questa la motivazione: «La candidatura di Cinzia Pilo interpreta pienamente lo spirito del Premio Silvia Foglino e il tema 2026 della leadership femminile per la salute e l’equità. Il suo percorso testimonia un impegno costante nella ricerca, nelle malattie rare, nei diritti dei pazienti e nell’innovazione sanitaria, sempre accompagnato da una profonda attenzione alla parità di genere e alla valorizzazione del talento femminile. Attraverso l’attività professionale, universitaria e pubblica ha contribuito a costruire opportunità, superare stereotipi e promuovere modelli di leadership fondati sul merito, sulla responsabilità e sulla cura delle persone. Il valore della sua esperienza risiede soprattutto nell’aver trasformato i propri traguardi in una strada più aperta e percorribile per altre donne.»

La menzione speciale

La giuria ha inoltre deliberato una menzione speciale alla memoria di Martina Focardi, direttrice della Medicina Legale dell’AOU Careggi e professoressa associata all’Università di Firenze, scomparsa lo scorso agosto. La candidatura, avanzata su suggerimento della Prof.ssa Laura Rasero, è stata condivisa dalla Dott.ssa Monica Calamai e dall’intera giuria.

Questa la motivazione: «La candidatura della Prof.ssa Martina Focardi interpreta con particolare intensità i valori del Premio Silvia Foglino, unendo leadership, competenza scientifica e una profonda attenzione alla dignità della persona. Direttrice della Medicina Legale dell’AOU Careggi, Professoressa associata dell’Università di Firenze e Direttrice della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, ha dedicato il proprio percorso professionale alla tutela delle persone, soprattutto nelle condizioni di maggiore fragilità. Il suo impegno nel Codice Rosa, nella protezione delle vittime di violenza e nella collaborazione tra sanità e giustizia testimonia una concezione della medicina nella quale rigore scientifico, responsabilità, equità e umanità sono inseparabili. Alla competenza professionale ha affiancato una forte vocazione alla formazione, contribuendo alla crescita di nuove generazioni di professionisti e offrendo, con il proprio esempio, un modello di leadership femminile autorevole, generosa e capace di lasciare un segno.»

Le altre candidate premiate

Al secondo posto si è classificata Eugenia Olivero, Chief Information Officer e Direttore Innovazione Organizzativa e Accoglienza Pazienti presso l’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, candidata da Simona De Simone.

Al terzo posto, a pari merito: