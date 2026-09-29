Asilo nido a Villa Gruber, non c’è una data per l’apertura. Ferrante: “Ancora in corso opere marginali”

Genova. “Il cantiere è attivo ma sono in corso di completamento opere marginali rispetto al Pnrr e lavori legati alla parte non finanziata da Pnrr, al termine dell’intervento si disporrà di un immobile completamente riqualificato e ad alta prestazione energetica anche tenendo conto che si tratta di un edificio storico”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Genova Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione del consigliere comunale di Noi Moderati Lorenzo Pellerano che ha chiesto, in sala rossa, notizie sull’apertura dell’atteso asilo nido all’interno di Villa Gruber, a Castelletto.

La buona notizia, stando alla risposta di Ferrante, è che è stato centrato l’obiettivo della scadenza Pnrr (1,4 milioni su 3,8 di costo totale del lavoro era finanziato da fondi europei). Quella meno buona è che non è stata fornita una data precisa per l’apertura della struttura.

“Nel novembre 2025 la giunta Salis – ha ricordato Pellerano – aveva assicurato che l’asilo sarebbe stato pronto per questo anno scolastico ma così non è, i cittadini di Castelletto e Manin attendono da tempo questa struttura”.

Il nuovo nido d’infanzia nella palazzina liberty dovrebbe essere capace, quando sarà pronto, di accogliere 60 bimbi tra i 3 mesi e i 3 anni.