Criticità igienico sanitarie ed esche topicide, chiuso un nido di Casarza Ligure

Casarza Ligure. I carabinieri del Nas e la Asl 4 chiavarese hanno disposto la chiusura temporanea di un asilo nido di Casarza Ligure, convenzionato con il Comune, per criticità igienico sanitarie.

Il sopralluogo è scattato lunedì mattina dopo diverse segnalazioni arrivate dai genitori dei piccoli, tutti tra gli 0 e i 3 anni. Quando i militari sono arrivati in struttura hanno subito controllato la zona cucina riscontrando effettivamente delle problematiche di natura igienica e sanitaria.

Ulteriori accertamenti della Asl hanno portato poi alla scoperta di alcune esche topicide in una stanza adibita al riposo dei bambini, che la responsabile ha assicurato però non utilizzata nei fatti.

Alla luce di quanto verificato è scattato il provvedimento di chiusura. I bambini sono stati recuperati dai genitori e riportati a casa ed è stato informato il sindaco di Casarza, che dovrà adesso stabilire i prossimi passi e capire se sia necessario un cambio di gestione.