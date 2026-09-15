  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
Informazione Pubblicitaria

Arte Genova informa
CONDIVIDI
Immobili

Arte Genova vende 25 appartamenti a partire da 29mila euro: tutte le occasioni e i requisiti

Prezzi vincolati e non trattabili, si vai dai monolocali agli appartamenti più spaziosi in diverse zone della città

Generico settembre 2026

Genova. Comprare un’abitazione a Genova senza investire cifre esorbitanti e senza la necessità di estenuanti trattative sul prezzo è oggi possibile grazie alle vendite immobiliari promosse da Arte Genova.

L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia ha infatti messo a listino 25 appartamenti distribuiti in diversi quartieri della città, con prezzi vincolati e non trattabili che partono da soli 29.061,87 euro.

L’offerta varia dai monolocali e bilocali perfetti per singoli o giovani coppie, fino ad ampi quadri-cinquelocali pensati per nuclei familiari più numerosi.

Tra le soluzioni proposte si segnalano:

  • occasioni ad alta accessibilità economica: dalle unità di Via Carbone (48 mq a 29.061,87 €) a quelle di Via Maculano, Via Casaccia, Via Piacenza e Via Toti.
  • soluzioni di ampia metratura: appartamenti con metrature oltre i 100 mq come quelli situati in Via Gorizia (114 mq a 106.703,65 €) o in Via Bartolomeo Bianco (100 mq a 110.707,87 €).

Requisiti per l’ammissione alla procedura

Trattandosi di immobili inseriti nella programmazione ai sensi della L.R. 10/2004, l’accesso all’acquisto è riservato ai soggetti in possesso di precisi requisiti stabiliti dalla normativa regionale:

  1. Reddito annuo: reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.
  2. Proprietà immobiliari: assenza di diritti di proprietà su altri beni immobili.
  3. Precedenti assegnazioni: assenza di precedenti assegnazioni o occupazioni di alloggi ERP di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.
  4. Residenza o lavoro: residenza anagrafica o attività lavorativa svolta all’interno del territorio della Provincia di Genova.

I prezzi indicati nel bando sono vincolati e non trattabili, garantendo la massima trasparenza durante tutto l’iter di acquisto.

Un’opportunità d’interesse per chi mira a comprare la prima casa all’interno del territorio genovese sfruttando condizioni calmierate.

Tutti gli appartamenti e le schede dettagliate sono consultabili qui.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.