Arte Genova vende 25 appartamenti a partire da 29mila euro: tutte le occasioni e i requisiti

Genova. Comprare un’abitazione a Genova senza investire cifre esorbitanti e senza la necessità di estenuanti trattative sul prezzo è oggi possibile grazie alle vendite immobiliari promosse da Arte Genova.
L’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia ha infatti messo a listino 25 appartamenti distribuiti in diversi quartieri della città, con prezzi vincolati e non trattabili che partono da soli 29.061,87 euro.
L’offerta varia dai monolocali e bilocali perfetti per singoli o giovani coppie, fino ad ampi quadri-cinquelocali pensati per nuclei familiari più numerosi.
Tra le soluzioni proposte si segnalano:
- occasioni ad alta accessibilità economica: dalle unità di Via Carbone (48 mq a 29.061,87 €) a quelle di Via Maculano, Via Casaccia, Via Piacenza e Via Toti.
- soluzioni di ampia metratura: appartamenti con metrature oltre i 100 mq come quelli situati in Via Gorizia (114 mq a 106.703,65 €) o in Via Bartolomeo Bianco (100 mq a 110.707,87 €).
Requisiti per l’ammissione alla procedura
Trattandosi di immobili inseriti nella programmazione ai sensi della L.R. 10/2004, l’accesso all’acquisto è riservato ai soggetti in possesso di precisi requisiti stabiliti dalla normativa regionale:
- Reddito annuo: reddito complessivo annuo non superiore a € 32.000,00.
- Proprietà immobiliari: assenza di diritti di proprietà su altri beni immobili.
- Precedenti assegnazioni: assenza di precedenti assegnazioni o occupazioni di alloggi ERP di proprietà o in gestione ad ARTE Genova o al Comune.
- Residenza o lavoro: residenza anagrafica o attività lavorativa svolta all’interno del territorio della Provincia di Genova.
I prezzi indicati nel bando sono vincolati e non trattabili, garantendo la massima trasparenza durante tutto l’iter di acquisto.
Un’opportunità d’interesse per chi mira a comprare la prima casa all’interno del territorio genovese sfruttando condizioni calmierate.
Tutti gli appartamenti e le schede dettagliate sono consultabili qui.