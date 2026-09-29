L’Aragno compie 80 anni e festeggia con 24 ore di nuoto e una raccolta fondi

Genova. Prosegue il conto alla rovescia verso gli 80 anni del Gruppo Sportivo Aragno. Alle piscine I Delfini di Pra’ l’acqua è pronta ad accogliere per 24 ore bracciate, partite e iniziative dedicate alla storica società sportiva genovese, che ha scelto di celebrare l’anniversario con una grande manifestazione aperta al territorio e una raccolta fondi a sostegno di Valeria, una donna che da tredici anni convive con la Sla e che vorrebbe continuare a vivere nella propria casa insieme alle figlie, evitando il trasferimento in una struttura specializzata reso necessario dall’aggravarsi delle sue condizioni.

La 24H dell’Aragno partirà venerdì 2 ottobre alle 17 e terminerà sabato 3 ottobre alla stessa ora. Per tutta la durata dell’evento si alterneranno nuoto e pallanuoto, con l’obiettivo di coinvolgere atleti, famiglie, appassionati e cittadini in una festa sportiva che ha anche uno scopo benefico.

Per partecipare sono previste iscrizione e t-shirt celebrativa. È obbligatorio il certificato medico, che potrà essere effettuato a pagamento direttamente in piscina in alcune fasce orarie. La manifestazione è stata inoltre inserita nel programma del Fuori Salone. La 24H sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Gruppo Sportivo Aragno.

“Ottant’anni di storia celebrati attraverso lo sport e la solidarietà rappresentano il modo più bello per raccontare ciò che il Gruppo Sportivo Aragno significa per questo territorio”, ha detto la vicepresidente della Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro.

“In ottant’anni di attività una società sportiva entra nella storia del territorio, delle ragazze e dei ragazzi che hanno scoperto una passione, delle famiglie e delle persone che li hanno accompagnati nella loro crescita – aggiunge la sindaca di Genova Silvia Salis – L’Aragno appartiene alla vita di Pra’ e la scelta di festeggiare questo anniversario con una raccolta fondi dimostra l’attenzione della società per la propria comunità”.

Per Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria, gli 80 anni dell’Aragno, fondata nel settembre 1946 da un gruppo di giovani di Pra’, rappresentano “un importante e significativo traguardo”, celebrato attraverso un evento che unisce sport e solidarietà. Anche Alessandro Martini, presidente della Federnuoto Liguria, invita a partecipare alla manifestazione: “Tutti in piscina a nuotare per aiutare Valeria e per fare tanti auguri all’Aragno».

Ad aprire la manifestazione sarà Rita Gestro, figlia di uno dei soci fondatori dell’Aragno, che presenterà il libro pubblicato da CTL Editore e dedicato alla storia della società. Il coinvolgimento del quartiere proseguirà anche all’esterno delle piscine, grazie alla collaborazione tra Pro Loco e Civ Pra’ Insieme, che organizzeranno la terza edizione dell’Oktoberfest Pra’.

Davanti alle piscine I Delfini sono previste due serate con musica, giochi di abilità, simulazioni di pesca con Pra’ Sapello 1952, osservazioni delle stelle in collaborazione con l’Osservatorio di Sestri Ponente, oltre a panini, bevande e birra. Anche durante l’Oktoberfest sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per Valeria.