Aon Open Challenger: successo di Enrico Dalla Valle, battuto Stefano Travaglia

Genova. Entra sempre più nel vivo l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, in corso sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. L’impresa di giornata porta la firma di Enrico Dalla Valle, che ha battuto Stefano Travaglia con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, al termine di una sfida molto combattuta e giocata da entrambi con grande determinazione.

«Oggi giocavo contro quello che, secondo me, è uno dei migliori giocatori presenti qui – sottolinea Dalla Valle –. Sono tutti forti, ma Stefano Travaglia lo conosciamo tutti e, come dico sempre, è uno dei miei migliori amici. Per noi è sempre una partita particolare.

Sono molto contento di averla spuntata. Quando batti Stefano significa che hai disputato un’ottima partita, perché lui è molto forte. Ora mi godo questa vittoria e vediamo domani come andrà.

Torno sempre a giocare qui molto volentieri. Secondo me è sicuramente uno dei tornei più belli d’Italia e anche uno dei più importanti in assoluto. C’è tanta gente, il campo centrale è molto bello, così come lo staff e tutte le persone che lavorano all’organizzazione».

Dalla Valle ha commentato anche le eliminazioni di Lorenzo Sonego e Andrea Pellegrino, confermando l’elevato livello tecnico della manifestazione genovese.

«Significa che il livello è molto alto. Non lo scopriamo certo adesso: tutti i giocatori che partecipano possono arrivare fino in fondo. Se ti manca qualcosa e il tuo avversario, pur avendo una classifica peggiore, riesce a esprimere qualcosa in più, può capitare di perdere la partita.

Sono tutti incontri molto aperti e, come dico sempre, ormai il livello è simile dalle qualificazioni fino al tabellone principale. Il torneo diventa quindi sempre più avvincente».

Negli altri incontri della giornata, Matej Dodig ha superato Hugo Dellien, costretto al ritiro per un problema muscolare. Si ferma invece il percorso dell’italiano Massimo Giunta, battuto dal brasiliano Thiago Seyboth Wild con il punteggio di 7-5, 6-3.

Domani, venerdì 11 settembre, il programma si aprirà alle ore 14 sul Campo Centrale. Grande attesa per il match delle 18.30, quando Enrico Dalla Valle tornerà in campo per affrontare Matej Dodig. Non prima delle 20.30 sarà invece la volta del vincitore della sfida tra Francesco Passaro e Juan Pablo Varillas, opposto a Thiago Seyboth Wild.

PROGRAMMA DI VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026

Campo Centrale – inizio ore 14

Pedro Martinez (ESP) vs Valerio Aboian (ARG)

Laslo Djere (SRB) vs Stefanos Sakellaridis (GRE)

Non prima delle ore 18.30

Matej Dodig (CRO) vs Enrico Dalla Valle (ITA)

Non prima delle ore 20.30

Francesco Passaro (ITA) o Juan Pablo Varillas (PER) vs Thiago Seyboth Wild (BRA)

Campo 1 – inizio ore 15

Francesco Forti (ITA) / Filippo Romano (ITA) vs [4] Stefan Latinovic (SRB) / Mili Poljicak (CRO) oppure Ivan Sabanov (SRB) / Matej Sabanov (SRB)

A seguire, dopo adeguato riposo

⁠Pedro Martinez (ESP) / Stefano Napolitano (ITA) vs [2] Admir Kalender (CRO) / Nino Serdarusic (CRO)