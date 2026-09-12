Aon Open Challenger: Mili Poljičak e Stefan Latinovic conquistano il torneo di doppio

Genova. Sono Mili Poljičak e Stefan Latinovic i campioni del doppio dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. La coppia croato-serba ha superato in finale Nino Serdarušić e Admir Kalender, teste di serie numero 2, al termine di una sfida equilibratissima e ricca di emozioni.

Poljičak e Latinovic si sono imposti con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-6, conquistando il titolo al decisivo match tie-break, dopo due set risolti entrambi al tie-break.

Una finale di alto livello, seguita con grande partecipazione dal pubblico di Valletta Cambiaso, che ha accompagnato con lunghi applausi tutte le fasi dell’incontro.

«Siamo davvero felici di questa vittoria – hanno dichiarato Poljičak e Latinovic al termine della finale –. È stata una partita molto combattuta, decisa soltanto da pochi punti. Abbiamo cercato di restare uniti e concentrati anche nei momenti più difficili e nel match tie-break siamo riusciti a esprimere il nostro miglior tennis».

I vincitori hanno poi rivolto parole di grande apprezzamento alla manifestazione genovese: «Questo è un torneo straordinario, organizzato con grande cura e attenzione verso i giocatori. I campi sono bellissimi, lo staff ci ha fatto sentire a casa e il pubblico è stato davvero speciale. Giocare in un’atmosfera così calorosa rende una vittoria ancora più bella. Porteremo con noi un ricordo magnifico di Genova e speriamo di poter tornare anche il prossimo anno».

La finale del doppio ha aperto il weekend conclusivo della 22ª edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, confermando ancora una volta l’elevato livello tecnico e il grande richiamo internazionale del torneo.

La giornata conclusiva è in programma domani: alle ore 18 si disputerà la finale del singolare, seguita dalla cerimonia di premiazione e di chiusura della manifestazione.