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La finale

AON Open Challenger, la sfida per il titolo è tra Pedro Martinez e Thiago Seyboth Wild 

Lo spagnolo supera in rimonta Laslo Djere, il brasiliano batte Matej Dodig in tre set. Domenica alle 18 la sfida per la vittoria

Generico settembre 2026

Genova. Saranno Pedro Martinez e Thiago Seyboth Wild a contendersi il titolo dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, in corso sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

Nella prima semifinale Martinez, testa di serie numero 7, ha superato in rimonta il serbo Laslo Djere al termine di una sfida intensa ed equilibrata, conclusa con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-5.

Dopo un primo set dominato da Djere, lo spagnolo ha cambiato passo nella seconda frazione, trovando maggiore continuità e riportando l’incontro in equilibrio. Il terzo set ha regalato emozioni fino all’ultimo, con Martinez capace di piazzare l’allungo decisivo e conquistare il primo pass per la finale.

Grande spettacolo anche nella seconda semifinale, nella quale Thiago Seyboth Wild ha battuto il croato Matej Dodigcon il punteggio di 7-5, 4-6, 6-2. Dopo essersi aggiudicato un combattuto primo set, il brasiliano ha subito la reazione di Dodig nel secondo, prima di prendere definitivamente il controllo dell’incontro nella frazione decisiva.

La finale del singolare tra Pedro Martinez e Thiago Seyboth Wild si giocherà domenica alle ore 18 sul Campo Centrale “Beppe Croce”. Al termine dell’incontro si svolgeranno la premiazione e la cerimonia di chiusura del torneo.

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