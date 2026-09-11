Aon Open Challenger: Enrico Dalla Valle sfiora l’impresa con Matej Dodig

Genova. A Valletta Cambiaso il torneo entra nelle fasi decisive. Campo centrale “Beppe Croce” sempre esaurito nelle sessioni serali. Sold out anche per lo spettacolo de “Il Cugino della Corte”, mentre conquistano il pubblico le opere della serie “Grande Slam” di Lorenzo Perrucci.

Entra sempre più nel vivo l’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, in corso sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso.

La giornata di giovedì si era conclusa con la vittoria a sorpresa del peruviano Juan Pablo Varillas su Francesco Passaro, con il punteggio di 7-5, 6-1.

Il programma odierno si è aperto con la netta affermazione dello spagnolo Pedro Martinez sull’argentino Valerio Aboian per 6-1, 6-2.

La giornata è poi proseguita con la sfida tra il serbo Laslo Djere e il greco Stefanos Sakellaridis, una battaglia durata oltre due ore e mezza e terminata con il successo di Djere per 6-1, 5-7, 7-5.

Grande attesa, quindi, per l’incontro tra il croato Matej Dodig ed Enrico Dalla Valle. L’italiano ha lottato fino all’ultimo punto, arrendendosi soltanto al termine di una straordinaria battaglia durata quasi tre ore e mezza. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, Dalla Valle ha ceduto con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-6 in favore di Dodig, uscendo dal campo tra gli applausi del pubblico di Valletta Cambiaso.

Nel torneo di doppio, sul Campo 1 si sono affrontati Francesco Forti e Samuele Romano contro Stefan Latinovic e Mili Poljicak, con la vittoria di questi ultimi per 7-6, 6-3.

A seguire la sfida tra Nino Serdarusic e Admir Kalender e Stefano Napolitano e Pedro Martinez, conclusa con il successo della coppia croata per 6-3, 6-4.

Straordinaria la risposta del pubblico in questa prima parte del torneo. Le sessioni serali hanno visto il Campo Centrale “Beppe Croce” sempre esaurito, confermando ancora una volta il profondo legame tra Genova e uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito Challenger italiano.

Tribune gremite, grande partecipazione e un’atmosfera speciale stanno accompagnando i protagonisti in campo, contribuendo al successo della 22ª edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.

Grande successo giovedì sera anche per lo spettacolo de “Il Cugino della Corte”, andato in scena a Valletta Cambiaso nell’ambito dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina.

L’appuntamento ha fatto registrare il tutto esaurito, con un pubblico numeroso e partecipe che ha accolto con entusiasmo la comicità travolgente del Cugino della Corte. Risate, energia e divertimento hanno caratterizzato una serata speciale, conclusa tra gli applausi degli spettatori.

Lo spettacolo, incluso nel biglietto degli incontri di tennis della serata, ha arricchito il programma del torneo con un momento di grande intrattenimento, confermando il successo di una formula capace di unire sport e spettacolo.

Molto apprezzate dal pubblico anche le opere della serie “Grande Slam” di Lorenzo Perrucci, giovane artista di Carrara e talento emergente della scultura contemporanea italiana. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e vincitore nel 2023 del Premio Nazionale delle Arti, Perrucci vanta oltre dieci anni di esperienza nella lavorazione del marmo e ha insegnato Tecniche del Marmo e delle Pietre Dure all’Accademia di Belle Arti di Verona. Attraverso le sue opere affronta temi come la disabilità e l’inclusione, unendo profondità, ironia e tradizione artistica italiana. Nella serie “Grande Slam” il tennis diventa linguaggio espressivo, racconto e metafora della vita.

IL PROGRAMMA DI SABATO 12 SETTEMBRE

Campo Centrale “Beppe Croce” – inizio ore 16

Finale doppio

[4] Stefan Latinovic (SRB) / Mili Poljicak (CRO)

vs

[2] Admir Kalender (CRO) / Nino Serdarusic (CRO)

Non prima delle ore 18

Laslo Djere (SRB)

vs

[7] Pedro Martinez (ESP)

Non prima delle ore 20

Juan Pablo Varillas (PER) / Thiago Seyboth Wild (BRA)

vs

Matej Dodig (CRO)