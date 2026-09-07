Aon Open Challanger, memorial Giorgio Messina: Genova accoglie ancora il grande tennis internazionale

Genova. Genova torna ad accogliere il grande tennis internazionale. Da oggi al 13 settembre i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso ospitano la 22ª edizione dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, appuntamento consolidato del circuito ATP Challenger e tra le manifestazioni di riferimento del panorama tennistico italiano.

Il torneo, di categoria Challenger 125, cresce ancora e raggiunge l’importante traguardo di 208.400 dollari di Total Financial Commitment, comprensivo di montepremi e quota di iscrizione, confermandosi sempre più un fiore all’occhiello per Genova e per tutta la Liguria.

Sul Centrale “Beppe Croce” si sfideranno campioni affermati, giovani talenti e protagonisti del circuito internazionale, in una settimana che coinvolgerà appassionati e famiglie anche attraverso iniziative dedicate alla solidarietà, all’arte e allo spettacolo.

I PROTAGONISTI: IL RITORNO DI LORENZO SONEGO

Tra i nomi più attesi c’è Lorenzo Sonego, già numero 21 del mondo e vincitore a Genova nel 2018 e nel 2019. Il suo ritorno rappresenta uno dei principali motivi di richiamo di un’edizione che conferma la capacità del torneo di attrarre giocatori di valore internazionale.

«Sono davvero contento di tornare a Genova – racconta Lorenzo Sonego –. È un torneo al quale sono molto legato perché qui ho vinto due volte, nel 2018 e nel 2019, e sono ricordi che porto ancora con me. A Genova mi sono sempre trovato bene e ho sentito l’affetto del pubblico in ogni partita.

Arrivo con dentro ancora le emozioni della partita contro Zverev. Quando vai così vicino a battere uno dei giocatori più forti al mondo è normale che rimanga un po’ di amarezza, perché senti che l’impresa era davvero lì, a un passo. Ma porto con me soprattutto la consapevolezza di aver giocato alla pari, di aver dato tutto fino all’ultimo punto e di essere sulla strada giusta.

Sono partite che ti lasciano qualcosa dentro e ti fanno venire ancora più voglia di tornare subito in campo. Poterlo fare a Genova, in un luogo nel quale ho vissuto momenti così belli, rappresenta per me uno stimolo ulteriore.

Genova poi è un Challenger solo sulla carta, perché per organizzazione, pubblico e livello dei giocatori è un torneo di grandissima qualità. Negli anni è cresciuto tanto e credo che la presenza di Paolo Lorenzi alla direzione sia un valore aggiunto importante: Paolo conosce il tennis e soprattutto conosce molto bene noi giocatori, sa di cosa abbiamo bisogno e questo fa la differenza. Si percepisce la cura con cui viene organizzato ogni dettaglio».

Tra gli italiani sarà protagonista anche Andrea Pellegrino, finalista a Genova nel 2022 e nel 2025, quando affrontò Luciano Darderi. Nel tabellone principale figurano inoltre Stefano Travaglia, Marco Cecchinato, già numero 16 del mondo e semifinalista al Roland Garros, Gianluca Cadenasso, Francesco Passaro, vincitore dell’edizione 2024, e Stefano Napolitano.

Gabriele Crivellaro, Juan Cruz Martin Manzano e Gabriele Piraino hanno ricevuto una wild card, l’invito ufficiale che consentirà loro di prendere parte al tabellone principale dell’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina. Un’opportunità importante per tre giovani giocatori chiamati a confrontarsi con alcuni dei protagonisti più affermati del circuito.

Ad arricchire ulteriormente il livello della competizione saranno Laslo Djere, Thiago Seyboth Wild, vincitore a Genova nel 2023, e Federico Coria: nomi che promettono spettacolo e sfide avvincenti sulla terra rossa genovese.

Il programma è consultabile sul sito

https://www.challengergenova.com/order-of-play/

LA SOLIDARIETÀ: IL TORNEO PER “SOFIA NEL CUORE”

L’AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina gioca anche quest’anno per “Sofia nel cuore”, realtà recentemente diventata Fondazione, nata per portare avanti il progetto di ricerca scientifica fortemente voluto e avviato da Sofia Sacchitelli, la studentessa ventitreenne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rare.

Il progetto punta a migliorare la qualità delle cure e ad ampliare l’offerta terapeutica per i pazienti affetti da angiosarcoma cardiaco. Un punto informativo di “Sofia nel cuore” sarà presente per tutta la durata del torneo.

L’ARTE: LE OPERE “GRANDE SLAM” DI LORENZO PERRUCCI

Durante il torneo saranno esposte alcune opere della serie “GRANDE SLAM” di Lorenzo Perrucci, giovane artista di Carrara e talento emergente della scultura contemporanea italiana.

Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e vincitore nel 2023 del Premio Nazionale delle Arti, Perrucci vanta oltre dieci anni di esperienza nella lavorazione del marmo e ha insegnato Tecniche del Marmo e delle Pietre Dure all’Accademia di Belle Arti di Verona.

Attraverso le sue opere affronta temi come la disabilità e l’inclusione, unendo profondità, ironia e tradizione artistica italiana. Nella serie “GRANDE SLAM” il tennis diventa linguaggio espressivo, racconto e metafora della vita.

LO SPETTACOLO: “IL CUGINO DELLA CORTE” SUL CENTRALE

Giovedì 10 settembre, alle ore 20, sul Centrale “Beppe Croce”, prima dell’incontro serale, sarà protagonista Lorenzo Isola, conosciuto come “Il Cugino della Corte”.

Genovese, classe 1992 e laureato in Ingegneria dei Materiali, proporrà uno spettacolo capace di fondere musica, teatro, comicità e identità ligure.

Nato nel 2018 dopo l’esperienza nella Compagnia Goliardica Mario Baistrocchi e l’incontro con il maestro Stefano Scala, il progetto coinvolge oggi musicisti, coriste, ballerini e professionisti dello spettacolo, valorizzando il territorio attraverso linguaggi contemporanei: «Musica, teatro e ingegneria: tre mondi diversi, una sola visione».