Andrea Doria, a settant’anni dall’affondamento un convegno per ricordare l’eccellenza italiana

Genova. Martedì 6 ottobre 2026, ore 09:30, Villa Cattaneo dell’Olmo. Un evento di Fondazione Ansaldo, patrocinato dall’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee e con la partecipazione del Presidente Marco Bucci e dell’Assessore Giacomo Montanari, per celebrare l’elegante signora del mare con un incontro di studi dedicato alla sua storia: dall’impostazione della prima lamiera allo stato attuale del relitto.

A settant’anni dalla collisione che ne segnò il destino, l’Andrea Doria torna al centro del dibattito storico, industriale e culturale con un convegno promosso da Fondazione Ansaldo.

L’evento, in programma martedì 6 ottobre, a partire dalle ore 9:30, presso Villa Cattaneo dell’Olmo, Corso F.M. Perrone 118, Genova, rappresenta un’occasione unica per ripercorrere le vicende di questa eccellenza della cantieristica navale italiana: dalle fasi di progettazione e costruzione fino alla tragica collisione del 25 luglio 1956 e alle successive operazioni di soccorso, considerate ancora oggi tra le più efficaci nella storia della navigazione civile. Infine, si indagheranno le condizioni attuali del relitto che continua a suscitare ancora oggi interesse tra storici, studiosi e appassionati di tutto il mondo.

Ad aprire l’evento, oltre ai saluti di Fondazione Ansaldo, saranno il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’Assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari e Vincenzo Tiné, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Gli interventi saranno affidati a Paolo Ferraro, Presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee; Flavio Testi, storico ed esperto navale; Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici Fondazione Ansaldo; Andrea Murdock Alpini, esploratore e ricercatore subacqueo; Jennifer Sellitti, Capitano della D/V Tenacious. Modera Pietro Repetto, Responsabile Fototeca e Cineteca Fondazione Ansaldo.

La data scelta non è casuale: il 6 ottobre ricorda la tavola rotonda organizzata da Francesco Scotto nel 1988, uno dei primi momenti di confronto pubblico sulla vicenda dell’Andrea Doria. A quasi quarant’anni da quell’iniziativa, Fondazione Ansaldo intende raccoglierne idealmente l’eredità, proponendo una nuova occasione di studio e riflessione su una nave che continua a rappresentare un simbolo della storia industriale, marittima e umana dell’Italia del Novecento. Un’attenzione particolare sarà infatti dedicata alle fonti documentarie conservate negli archivi di Fondazione Ansaldo, che consentono di ricostruire il contesto industriale, tecnico e umano in cui la nave prese forma. I materiali saranno inoltre visibili durante l’evento nel corso di una visita guidata.

Per l’occasione, a nome della spedizione subacquea “Un lembo di Patria” di PHY DIVING EQUIPMENT, verrà donata a Fondazione Ansaldo una lampada della sala macchine, recuperata nel corso dell’ultima immersione sul relitto.

PROGRAMMA

9.30 Welcome coffee

10.00 Saluti istituzionali

Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici Fondazione Ansaldo

Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria

Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura del Comune di Genova

Vincenzo Tiné, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria

10.30 Apertura lavori

Paolo Ferraro, Presidente dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee

10.45 Interventi

Flavio Testi, Esperto e storico navale

Claudia Cerioli, Responsabile Archivi Storici Fondazione Ansaldo

Andrea Murdock Alpini, Esploratore e ricercatore subacqueo

Jennifer Sellitti, Capitano della D/V Tenacious

Modera Pietro Repetto, Responsabile Fototeca e Cineteca Fondazione Ansaldo

A seguire visita guidata agli archivi che conservano la storia dell’Andrea Doria.