  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tensione

Scontri tra polizia e anarchici ai margini del corteo del comitato del centro storico

Un gruppo di militanti ha tentato di raggiungere il corteo dei cittadini e ha trovato lo sbarramento delle forze dell'ordine. Un agente della digos contuso

anarchici post commemorazione corrieri

Genova. Scontri, questa sera, alla stazione marittima tra polizia e un gruppo di anarchici che stava cercando di raggiungere la manifestazione del comitato “angeli del centro storico” che si era conclusa poco prima davanti alla stazione della metropolitana.

Gli anarchici, una quarantina, erano partiti poco prima dal circolo anarchico Il Grimaldello, in via della Maddalena, dove si erano riuniti per commemorare Francesco Carrieri, morto nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un incidente con il suo scooter. Carrieri era un militante di area anarchica. I manifestanti avevano con loro uno striscione e hanno iniziato a gridare slogan contro la polizia.

A tenere separati gli anarchici dal comitato la digos e i poliziotti del reparto mobile con cui gli antagonisti hanno poi ingaggiato uno breve scontro tra lanci di bottiglie, da una parte, e alcune manganellate, dall’altra.

Poi un piccolo gruppo in coda è riuscito a superare lo schieramento dei poliziotti per tentare di raggiungere i cittadini del centro storico che nel frattempo avevano lasciato la piazza. Nessuno contatto ma solo qualche urla di “fascisti” all’indirizzo di chi si stava allontanando.

Uno degli antagonisti ha raggunto le scale che portano verso la stazione Principe e ha spintonato colpito lievemente un funzionario della digos  che rimasto solo lievemente contuso. Poi i manifestanti sono stati fatti arretrare e si sono allontanati.

 

Più informazioni
leggi anche
Camminata Angeli Centrostorico
Manifestazione
Fischietti e magliette bianche per chiedere sicurezza, è la camminata degli “angeli del centro storico”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.