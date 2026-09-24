Scontri tra polizia e anarchici ai margini del corteo del comitato del centro storico

Genova. Scontri, questa sera, alla stazione marittima tra polizia e un gruppo di anarchici che stava cercando di raggiungere la manifestazione del comitato “angeli del centro storico” che si era conclusa poco prima davanti alla stazione della metropolitana.

Gli anarchici, una quarantina, erano partiti poco prima dal circolo anarchico Il Grimaldello, in via della Maddalena, dove si erano riuniti per commemorare Francesco Carrieri, morto nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un incidente con il suo scooter. Carrieri era un militante di area anarchica. I manifestanti avevano con loro uno striscione e hanno iniziato a gridare slogan contro la polizia.

A tenere separati gli anarchici dal comitato la digos e i poliziotti del reparto mobile con cui gli antagonisti hanno poi ingaggiato uno breve scontro tra lanci di bottiglie, da una parte, e alcune manganellate, dall’altra.

Poi un piccolo gruppo in coda è riuscito a superare lo schieramento dei poliziotti per tentare di raggiungere i cittadini del centro storico che nel frattempo avevano lasciato la piazza. Nessuno contatto ma solo qualche urla di “fascisti” all’indirizzo di chi si stava allontanando.

Uno degli antagonisti ha raggunto le scale che portano verso la stazione Principe e ha spintonato colpito lievemente un funzionario della digos che rimasto solo lievemente contuso. Poi i manifestanti sono stati fatti arretrare e si sono allontanati.