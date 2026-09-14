Amt, il 19 settembre nuovo sciopero proclamato da Cub: l’ultima volta adesione oltre il 50%

Genova. Nuovo sciopero del personale Amt proclamato dal sindacato Cub Trasporti contro il “progetto di privatizzazione strisciante alla base del piano di risanamento”. La terza giornata di astensione dal lavoro sarà sabato 19 settembre per 24 ore.

Nonostante si tratti di una sigla minore per numero di iscritti in azienda, lo sciopero del 4 settembre aveva fatto registrare un’adesione del 54% sui bus urbani, 30% su quelli extraurbani, 52,9% per il personale della metropolitana, 12,5% per la ferrovia Genova-Casella.

Sciopero Amt 14 settembre, le modalità

Servizio di trasporto urbano Genova

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Servizio di trasporto provinciale

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova-Casella (bus sostitutivo e treno)

• il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

• il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Il servizio di trasporto sarà garantito per i servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap. Verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

In occasione dell’ultimo sciopero di 24 ore proclamato da Cub Trasporti in data 29 maggio 2026, hanno aderito il 35,03% degli operatori di esercizio urbani, il 21,95% degli operatori di esercizio provinciali e il 15,15% degli addetti agli impianti speciali e il 12,50% del personale viaggiante della Ferrovia Genova-Casella. Non si è registrata invece alcuna adesione tra i macchinisti della metropolitana.

Il sindacato mette nel mirino la “grave situazione” del trasporto pubblico genovese ed elenca le cause: la “mancata riorganizzazione del settore manutentivo” che porta ” a una riduzione delle corse, al peggioramento del servizio, a continue discussioni del personale con gli utenti che sfociano spesso in aggressioni agli autisti”. E ancora “la mancanza cronica di personale e il conseguente peggioramento dei turni di lavoro” oltre che la mancanza della “necessaria chiarezza sul bilancio del 2024”.