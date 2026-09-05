Amt, confermata la convenzione con sconti e gratuità per matricole Unige

Genova. È stata confermata anche per l’anno accademico 2026-2027 la convenzione tra l’Università di Genova e Amt per garantire tariffe agevolate e gratuità sui mezzi pubblici del trasporto locale dedicate alle matricole universitarie.

L’amministrazione comunale precisa, infatti, che sono attualmente in corso le procedure tecnico-amministrative necessarie per rendere pienamente operativo e disponibile il servizio agli studenti.

L’iniziativa, che anche per quest’anno ricalcherà i criteri e le modalità già sperimentati con successo, permetterà ai nuovi iscritti di usufruire di importanti agevolazioni sull’abbonamento al trasporto pubblico locale, parametrate in base alla fascia Isee.

L’amministrazione e i soggetti coinvolti confermano la piena continuità dell’accordo, i cui canali di finanziamento risultano del tutto autonomi: l’intervento è infatti sostenuto da fondi specifici del ministero dell’Ambiente e del Piano azione per il clima, risorse vincolate e distinte che non interferiscono in alcun modo con le dinamiche di bilancio o con la gestione ordinaria e finanziaria di Amt.

“Questo importante accordo, nato negli anni scorsi grazie ai fondi del ministero dell’Ambiente, conferma quanto sia centrale il trasporto pubblico locale per chi ogni giorno si sposta per raggiungere le aule di studio e vivere la nostra città universitaria – dice l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Emilio Robotti – crediamo fermamente nella mobilità sostenibile e nella promozione di una cultura dell’ambiente tra i giovani, un percorso virtuoso a cui il Comune non intende in alcun modo rinunciare”.

“Già lo scorso anno, a partire dal 15 dicembre, l’intesa tra l’Università di Genova e Amt aveva permesso a tutte le matricole Unige – con iscrizione attiva al primo anno e per la prima volta – di viaggiare a bordo dei nostri mezzi a tariffe fortemente agevolate. Proseguiamo con convinzione lungo questa strada, investendo sui giovani e sul futuro sostenibile di Genova”.

Gli uffici competenti sono al lavoro per ultimare i passaggi formali e comunicare al più presto le modalità operative con cui le matricole dell’Università di Genova potranno fare richiesta degli abbonamenti agevolati.