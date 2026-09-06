Amiu, l’Usb: “Amministrazione e azienda rispettino gli impegni sulle assunzioni, no al part time”

Genova. “Pochi istanti dopo la conclusione dell’incontro sindacale su Amiu del 1 Settembre, la sindaca annunciava via social che Amiu sbloccava il turn over e a breve assumerà 35 lavoratori a tempo pieno ed indeterminato. Passano pochi giorni e il Direttore Generale nell’intervista odierna ad un quotidiano , trasforma le assunzioni in part time, smentendo cosi la Sindaca. La cosa è grave e non è la prima volta che accade”.

Lo dice in una nota il sindacato Usb in merito alle dichiarazioni rilasciate dal dg di Amiu Roberto Spera al Secolo XIX, in cui ha parlato di “assunzioni part time a tempo indeterminato”.

“Inoltre assunzioni part time vuol dire di fatto numeri inferiori a quelli annunciati e quindi minor impatto positivo su condizioni di lavoro molto difficili per la carenza di personale” prosegue il sindacato.

“Come, da soli, abbiamo denunciato infatti – prosegue la nota . il blocco del turn over attuato in questi mesi ha cancellato 130 posti di lavoro che non verranno più rimpiazzati.

Usb chiede quindi che l’amministrazione e l’azienda rispettino quanto annunciato dalla Sindaca sulle 35 assunzioni a tempo pieno”.

La replica di Amiu: “Confronto costante con i sindacati”

Il Presidente di Amiu, Paolo Macchi, ribadisce che il confronto con le organizzazioni sindacali sul piano occupazionale è costante e prosegue in queste ore. “Siamo in contatto con le organizzazioni sindacali e continueremo a sentirci nei prossimi giorni per costruire insieme una soluzione che tenga conto sia delle esigenze organizzative dell’azienda sia dell’obiettivo occupazionale discusso in questi giorni — dichiara Paolo Macchi, Presidente di Amiu – L’obiettivo che ci poniamo, come richiesto dalla sindaca Silvia Salis, è realizzare l’equivalente di 35 assunzioni a tempo pieno (full time equivalenti), attraverso contratti a tempo indeterminato”.

“Continuiamo a sentirci con i sindacati— aggiunge Macchi — per definire insieme, nel più breve tempo possibile, l’articolazione dei nuovi inserimenti”.