Amiu, intesa con i sindacati sulle assunzioni: 54 part time e 8 a tempo pieno

Genova. Dall’impegno al piano operativo. AMIU Genova e le organizzazioni sindacali hanno raggiunto l’intesa che definisce concretamente lo sblocco del turnover e il percorso per 35 nuove assunzioni full time equivalent a tempo indeterminato.

L’accordo è il risultato del confronto portato avanti in questi giorni tra azienda e organizzazioni sindacali e individua un mix di profili professionali e articolazioni dell’orario di lavoro costruito sulle effettive esigenze organizzative e operative di AMIU.

Il piano prevede l’inserimento a tempo indeterminato di 4 meccanici autoveicoli e 4 autisti raccoglitori, individuati attraverso le graduatorie vigenti. A questi si aggiungono 54 addetti allo spazzamento con contratto part time di 19 ore settimanali, che saranno impiegati nelle 15 Unità Territoriali di Genova, tenendo conto delle necessità organizzative e delle domande di spostamento già presentate.

Una composizione che consente di tradurre l’obiettivo dei 35 full time equivalent in un rafforzamento concreto degli organici, con particolare attenzione ai servizi operativi sul territorio.

Le procedure di assunzione saranno avviate nel mese di settembre e concluse nel più breve tempo possibile subordinatamente al rispetto delle tempistiche gestionali e amministrative.

Il confronto con le organizzazioni sindacali proseguirà anche nei prossimi mesi sui temi previsti dagli accordi, con nuovi tavoli programmati, nel quadro degli obiettivi organizzativi ed economico-finanziari definiti dal Business Plan 2026-2030.

Paolo Macchi, presidente di AMIU Genova: «La società ha lavorato con le organizzazioni sindacali per trasformare l’impegno assunto sul turnover in una soluzione concreta e sostenibile. L’obiettivo dei 35 full time equivalente a tempo indeterminato è confermato e oggi abbiamo definito come realizzarlo, tenendo insieme il rafforzamento dell’organico e le reali necessità operative dell’azienda».

«È un risultato importante, ma soprattutto un punto di partenza. – continua Macchi – AMIU ha bisogno di persone e professionalità per migliorare i servizi e rispondere alle esigenze del territorio. Allo stesso tempo dobbiamo farlo mantenendo equilibrio e sostenibilità economica: occupazione, qualità del servizio e tenuta dei conti devono procedere insieme».