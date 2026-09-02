Amiu, l’azienda assume ma Usb rilancia: “Da febbraio persi 130 posti, condizioni di lavori sempre più difficili”

Genova. Non basta l’annuncio dello sblocco parziale del turnover a riportare la serenità sui piazzali di Amiu. Se da un lato la conferma dei 35 contratti a tempo indeterminato a partire da metà settembre rappresenta un primo risultato, Usb, rilancia l’allarme sul prezzo che, secondo il sindacato, stanno pagando i lavoratori: “Da febbraio sono stati persi 130 posti di lavoro a causa del blocco”.

“L’assunzione dei 35 è sicuramente un dato positivo, frutto anche delle pressioni di Usb, ma non cancella la gravità della situazione – scrivono dal sindacato di base – secondo le intenzioni della azienda i 130 posti perso non saranno sostituiti, con gravi conseguenze su condizioni di lavoro già difficili. Una perdita che giudichiamo inaccettabile per cui abbiamo chiesto di rivedere tale decisione”.

Ma non solo. Il secondo fronte caldo riguarda il futuro assetto del servizio pubblico. Usb ha chiesto ad azienda e amministrazione comunale un impegno formale ad arrestare immediatamente qualsiasi progetto o ipotesi di esternalizzazione: “Abbiamo poi chiesto ad azienda e amministrazione un impegno a fermare immediatamente ogni ipotesi o progetto di esternalizzazione da ridiscutere con i sindacati. Su questo punto e sul ripristino degli organici, punti per noi assolutamente irrinunciabili attendiamo una risposta a breve”.