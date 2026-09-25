Operazione “Alto Impatto” tra Sampierdarena e la Valpolcevera: multe per 24mila euro

Genova. Nuova operazione “Alto Impatto” a Genova, stavolta tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano e la Valpolcevera. L’operazione è stata coordinata dal dirigente del commissariato Cornigliano e hanno partecipato unità cinofile, polizia ferroviaria, polizia scientifica, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e Asl 3.

In totale sono state controllate 458 persone e nove esercizi pubblici per cui sono scattate multe per 24mila euro. La polizia di Stato, con polizia locale e Asl 3, nella prima fase del servizio si è concentrata sui giardini Ansaldo Meccanico, in via Cornigliano e sulla stazione ferroviaria di Sampierdarena. Durante il controllo lʹunità cinofila ha rinvenuto 50 grammi di hashish. IN via Felicita Noli ne sono stati trovati altri 13 grammi.

In via Cornigliano sono stati controllati quattro esercizi pubblici e staccate sanzioni amministrative per 9.000 euro a un minimarket etnico, a un altro esercizio commerciale etnico, a una pizzeria e a un bar per carenze igienico sanitarie.

I carabinieri, con la guardia di finanza e l’Asl 3, hanno ispezionato cinque bar tra Bolzaneto, Rivarolo e Pontedecimo. In in via Doria è stata riscontrata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP e sono strai trovati insetti infestanti, ed è scattata la sospensione dell’attività e una sanzione di 7.000 euro.

Stesso provvedimento per un bar di via Vezzani. I restanti tre bar, di via Colano, via Reta e via Rivarolo, sono stati sanzionati per aver omesso di esporre la licenza di esercizio, il listino prezzi e le indicazioni di allergeni e ingredienti.