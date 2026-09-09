Operazione “Alto Impatto” in porto, controllate oltre 1.800 persone

Genova. Controlli rafforzati in porto a Genova martedì 8 settembre, nell’ambito delle operazioni straordinarie “Alto Impatto” disposte dal dipartimento della Pubblica Sicurezza nelle aree di frontiera marittime italiane, alla luce dell’attuale clima di tensione internazionale.

Il dispositivo, coordinato dalla Prefettura e organizzato secondo le indicazioni emerse al tavolo tecnico della questura, ha coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto e agenzia delle dogane.

Nel corso della giornata sono state controllate 1.802 persone e 789 veicoli. Due le persone sanzionate amministrativamente e un natante sequestrato. Controllati anche gli esercizi commerciali nelle aree passeggeri e commerciali del porto, con verifiche finalizzate anche al contrasto dell’immigrazione clandestina, del traffico di stupefacenti, del falso documentale, della ricettazione di veicoli e ai controlli antiterrorismo.

La polizia ha impiegato personale della polizia di frontiera, del reparto prevenzione crimine Liguria, del VI reparto mobile, della polizia stradale e della polizia scientifica, oltre alle unità cinofile antidroga e ATF. Sono stati effettuati controlli di sicurezza sui passeggeri di una nave da crociera, con oltre 3mila persone a bordo, e di cinque traghetti, uno dei quali diretto in Tunisia. Complessivamente sono state identificate 1.383 persone.

I carabinieri hanno esteso i controlli anche alle zone cittadine vicine agli scali, con posti di controllo in particolare in via Fanti d’Italia, alla stazione della metropolitana di Principe e alla fermata Flixbus. Un 27enne di nazionalità marocchina è stato denunciato a piede libero per non avere ottemperato all’ordine della questora di lasciare il territorio nazionale. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

La guardia di finanza ha concentrato l’attività sui controlli delle movimentazioni transfrontaliere di valuta, verificando veicoli e bagagli dei viaggiatori in arrivo nell’area portuale di Sampierdarena. Il cash dog Malexa ha permesso di individuare circa 30mila euro in contanti nella disponibilità di due cittadini in procinto di lasciare l’Italia. Per entrambi l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha elevato sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa valutaria.

La capitaneria di porto ha svolto controlli di propria competenza anche con una motovedetta durante le operazioni di imbarco e sbarco. Un natante è stato sequestrato perché privo di copertura assicurativa.