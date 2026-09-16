Allerta arancione, a Genova scuole aperte: ecco i Comuni in cui restano chiuse

Genova. Scatta la seconda allerta arancione di questo inizio autunno, la prima con scuole già iniziate, e diversi Comuni hanno deciso di tenerle chiuse in via precauzionale.

La decisione del Comune di Genova

L’allerta arancione interessa le zone B, C ed E (Genovesato, Levante e relativi entroterra) dalle 6 alle 14 di giovedì 17 settembre, preceduta dall’allerta gialla che scatta a mezzanotte. Il peggioramento è dunque atteso nella notte e in mattinata, proprio nel momento in cui studenti e studentesse si sposteranno verso gli istituti.

Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

A Genova le scuole restano aperte. Il Coc ha deciso che gli istituti di ogni ordine e grado – pubbliche e private – dovranno osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza: i singoli plessi scolastici, sottolinea la protezione civile comunale, sono dotati di un piano di emergenza per rischio idrogeologico che prevedono che “nel caso avvengano eventi che mettano in criticità puntuali le aree intorno ai plessi scolastici, gli alunni possono essere trattenuti a scuola anche oltre l’orario didattico di uscita previsto”.

Le scuole chiuse in provincia di Genova

I Comuni in provincia di Genova in cui le scuole resteranno chiuse sono invece:

Arenzano

Bargagli

Busalla

Campomorone

Casarza Ligure

Casella

Ceranesi

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Cogoleto

Lumarzo

Moconesi

Orero

Rapallo

Ronco Scrivia

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Sant’Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sestri Levante

Sori

Elenco in aggiornamento