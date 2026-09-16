  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'elenco

Allerta arancione, a Genova scuole aperte: ecco i Comuni in cui restano chiuse

Alcune amministrazioni hanno annunciato la decisione di tenere chiusi gli istituti: ecco quali

allerta pioggia scuole studenti maltempo

Genova. Scatta la seconda allerta arancione di questo inizio autunno, la prima con scuole già iniziate, e diversi Comuni hanno deciso di tenerle chiuse in via precauzionale.

La decisione del Comune di Genova

L’allerta arancione interessa le zone B, C ed E (Genovesato, Levante e relativi entroterra) dalle 6 alle 14 di giovedì 17 settembre, preceduta dall’allerta gialla che scatta a mezzanotte. Il peggioramento è dunque atteso nella notte e in mattinata, proprio nel momento in cui studenti e studentesse si sposteranno verso gli istituti.

Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate. I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

A Genova le scuole restano aperte. Il Coc ha deciso che gli istituti di ogni ordine e grado – pubbliche e private – dovranno osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni di Emergenza: i singoli plessi scolastici, sottolinea la protezione civile comunale, sono dotati di un piano di emergenza per rischio idrogeologico che prevedono che “nel caso avvengano eventi che mettano in criticità puntuali le aree intorno ai plessi scolastici, gli alunni possono essere trattenuti a scuola anche oltre l’orario didattico di uscita previsto”.

Le scuole chiuse in provincia di Genova

I Comuni in provincia di Genova in cui le scuole resteranno chiuse sono invece:

  • Arenzano
  • Bargagli
  • Busalla
  • Campomorone
  • Casarza Ligure
  • Casella
  • Ceranesi
  • Castiglione Chiavarese
  • Chiavari
  • Cogoleto
  • Lumarzo
  • Moconesi
  • Orero
  • Rapallo
  • Ronco Scrivia
  • San Colombano Certenoli
  • Santa Margherita Ligure
  • Sant’Olcese
  • Savignone
  • Serra Riccò
  • Sestri Levante
  • Sori

Elenco in aggiornamento

Più informazioni
leggi anche
Generico settembre 2026
Attenzione
Allerta arancione sul Centro-Levante della Liguria: “Possibili temporali intensi e stazionari”
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.