Maltempo in Liguria, mercoledì allerta gialla per temporali: previste forti piogge e grandinate

Genova. Arriva il maltempo sulla Liguria: in base alle ultime previsioni meteo, Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la regione (eccetto i bacini marittimi da Ventimiglia a Noli) a partire dalle 8.00 di mercoledì 9 settembre per il resto della giornata.

Si segnala anche una bassa probabilità di temporali forti sui bacini di Ponente. Si consiglia sempre di seguire gli aggiornamenti.

Le previsioni

Martedì 8 settembre: temperature in calo ma con valori di umidità ancora medio-alti mantengono condizioni di disagio fisiologico per caldo sui settori costieri, specialmente nelle zone urbane e nelle vallate meno ventilate. Ma il promontorio anticiclonico inizia già a cedere sotto la spinta di una saccatura sull’Europa Occidentale che convoglia un flusso umido e instabile sulla Liguria.

Mercoledì 9 settembre: instabile dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata, piogge con cumulate significative, intensità tra elevate e forti e alta probabilità di temporali forti su Centro e Levante, bassa probabilità sul Levante. Possibili fenomeni grandinigeni di piccole dimensione associati. Vento forte da sud su Centro e Ponente, possibili locali raffiche anche legate ai temporali su tutte le zone.

Giovedì 10 settembre: ancora instabile fino a metà giornata con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio