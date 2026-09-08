  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Maltempo in Liguria, mercoledì allerta gialla per temporali: previste forti piogge e grandinate

A partire dalle 8.00 su gran parte della Liguria, giovedì ancora possibili temporali forti in mattinata

Generico settembre 2026

Genova. Arriva il maltempo sulla Liguria: in base alle ultime previsioni meteo, Arpal ha emesso l’allerta gialla per temporali su tutta la regione (eccetto i bacini marittimi da Ventimiglia a Noli) a partire dalle 8.00 di mercoledì 9 settembre per il resto della giornata.

Si segnala anche una bassa probabilità di temporali forti sui bacini di Ponente. Si consiglia sempre di seguire gli aggiornamenti.

Generico settembre 2026

Le previsioni

Martedì 8 settembre: temperature in calo ma con valori di umidità ancora medio-alti mantengono condizioni di disagio fisiologico per caldo sui settori costieri, specialmente nelle zone urbane e nelle vallate meno ventilate. Ma il promontorio anticiclonico inizia già a cedere sotto la spinta di una saccatura sull’Europa Occidentale che convoglia un flusso umido e instabile sulla Liguria.

Mercoledì 9 settembre: instabile dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata, piogge con cumulate significative, intensità tra elevate e forti e alta probabilità di temporali forti su Centro e Levante, bassa probabilità sul Levante. Possibili fenomeni grandinigeni di piccole dimensione associati. Vento forte da sud su Centro e Ponente, possibili locali raffiche anche legate ai temporali su tutte le zone.

Giovedì 10 settembre: ancora instabile fino a metà giornata con bassa probabilità di temporali forti su tutte le zone. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.