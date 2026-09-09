Allerta arancione su Genova e Levante: “Grande incertezza ma possibili temporali forti e persistenti”

Liguria. Arpal emette allerta arancione per temporali, il massimo grado previsto per questo tipo di evento meteo, sulle zone B, C ed E (ossia tutto il Centro-Levante) dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 9 settembre, poi allerta gialla fino alle 15 di domani, giovedì 10 settembre.

Sulla zona D prosegue l’allerta gialla, anch’essa fino alle 15 di domani.

La struttura depressionaria che sta interessando la nostra regione (in mattinata nell’entroterra del Levante genovese oltre 200 millimetri di pioggia) alimenta condizioni di marcata instabilità per oggi e domani. Le celle sviluppatesi nelle ultime ore, a partire dal temporale che alle 6 di questa mattina si è spostato da Genova verso l’interno, evidenziano l’elevata impredicibilità dei fenomeni, con meccanismi di innesco variabili e difficili da localizzare in anticipo, sia nello spazio che nel tempo.

Il contesto – spiegano gli esperti di Arpal – è di grande incertezza: i modelli a disposizione non inquadrano in maniera univoca lo scenario precipitativo. Tuttavia, gli “ingredienti” presenti in atmosfera, a partire degli elevati quantitativi di umidità, sono favorevoli allo sviluppo di temporali persistenti associati a precipitazioni di forte intensità, capaci di fermarsi per alcune ore su porzioni limitate di territorio: è questo l’elemento di maggiore pericolosità della giornata.

I possibili effetti al suolo sono piogge intense e improvvise, con allagamenti lampo (flash flood) ed esondazioni di piccoli rii, forti raffiche di vento lineari associate alle celle temporalesche, grandinate di piccole dimensioni.

Si raccomanda di prestare attenzione. Una parziale e momentanea attenuazione dei fenomeni è attesa in serata, seguita da un nuovo peggioramento da valutare anche in base a quanto effettivamente avverrà nelle prossime ore. Seguire gli aggiornamenti.

Qui l’avviso meteo.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito.

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale (Omirl da pc) e la app METEO3R (da cellulare).

Allerta arancione: le disposizioni di Amt

Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione, emesso da Regione Liguria dalle 13 alle 21 di mercoledì 9 settembre 2026, e comunque fino a cessata allerta arancione, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio Amt urbano di Genova.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.