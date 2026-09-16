Allerta arancione per temporali sul centro-Levante: possibilità di fenomeni intensi e stazionari

Liguria. Il passaggio perturbato che interesserà la Liguria nelle prossime ore rientra in uno scenario di allerta arancione per temporali, il massimo grado per i possibili effetti di questo tipo di eventi meteo.

Queste le zone e gli orari dell’allerta per temporali:

Zona A: verde

Zona D: GIALLA per temporali da mezzanotte alle 16 di domani, giovedì 17 settembre

Zone BCE: GIALLA da mezzanotte alle 6 di domani, giovedì 17 settembre, a seguire ARANCIONE fino alle 14, GIALLA fino alle 16.

La situazione e le previsioni

L’avvicinamento di un’area depressionaria dall’Atlantico ha attivato un flusso umido meridionale sul Mar Ligure rendendo l’atmosfera instabile, oggi in un contesto di bassa probabilità di forti temporali su tutta la regione. Sono quindi possibili temporali localmente di forte intensità soprattutto sul centro della regione, con eventuali allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii.

Dalla tarda sera l’approssimarsi della perturbazione vera e propria aumenterà ulteriormente le condizioni di instabilità: dalla notte si avranno precipitazioni anche a carattere di temporale forte, organizzato e persistente nel centro levante della regione e relativo entroterra. Possibili locali grandinate di piccole

dimensioni e colpi di vento.

I venti soffieranno dai quadranti meridionali, con addossamento dell’umidità sui rilievi e con il possibile innesco di convergenze anche persistenti con il vento da nord in arrivo dalla pianura Padana.

Lo scenario è comunque affetto da incertezza, ma non si possono escludere fenomeni localmente molto intensi e stazionari. Sarà opportuno seguire con attenzione l’evoluzione attraverso gli strumenti a disposizione di tutti, in primo luogo il radar meteo consultabile da pc su https://omirl.regione.liguria.it o con la app METEO3R.

Da giovedì sera è prevista una progressiva attenuazione dei fenomeni con un parziale miglioramento nella giornata di venerdì, quando si avrà il transito di un nuovo passaggio instabile più blando.

È consigliato seguire gli aggiornamenti.

La sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito dell’allerta.