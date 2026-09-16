Allerta arancione, tutte le disposizioni del Comune di Genova: chiusure, viabilità e parcheggi

Genova. Il Coc si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta gialla e arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Allerta gialla, le disposizioni

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 00.00 alle ore 05.59 di domani giovedì 17 settembre, e dalle ore 14.00 alle ore 15.59 di domani giovedì 17 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta:

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All’entrata in vigore dell’allerta:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Allerta arancione, le disposizioni

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione, dalle ore 06 alle ore 13.59 di domani giovedì 17 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

All’entrata in vigore dell’allerta:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Le scuole di ogni ordine e grado – pubbliche e private – restano aperte e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni di emergenza. I singoli plessi scolastici sono dotati di un piano di emergenza per rischio idrogeologico, i quali prevedono che nel caso avvengano eventi che mettano in criticità puntuali le aree intorno ai plessi scolastici, gli alunni possono essere trattenuti a scuola anche oltre l’orario didattico di uscita previsto. Sono sospese le uscite didattiche, anche se programmate.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni d’emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi pedonali

Il mercato di via Emilia dovrà rimanere chiuso. Lo scorso 10 settembre, infatti, è stata adottata un’ordinanza che si adegua ai nuovi scenari dell’area esondabile ad alta pericolosità idraulica (P3). L’ordinanza prevede che per tutta la durata dell’allerta arancione siano sospesi i seguenti mercati di merci varie all’aperto: Sestri Ponente (Municipio VI Medio Ponente); Pontedecimo (Municipio V Valpolcevera); via Emilia (Municipio IV Media Val Bisagno); Terralba (Municipio III Bassa Val Bisagno); Sturla (Municipio IX Levante).