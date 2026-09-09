Allerta arancione, a Genova chiusi parchi e cimiteri: ecco tutte le disposizioni del Comune

Genova. Il Coc del Comune di Genova, sulla base dell’allerta arancione diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal piano di protezione civile per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione, dalle 13 alle 20.59 di mercoledì 9 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

All’entrata in vigore dell’allerta:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta arancione vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Le scuole di ogni ordine e grado – pubbliche e private – restano aperte e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni di emergenza.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai piani interni d’emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

i cantieri e gli scavi in alveo

il Museo di Storia Naturale Doria

le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

i centri civici Staglieno e Buranello

i sottopassi pedonali

A scopo preventivo, restano chiusi i parchi e i giardini, e di conseguenza, musei, biblioteche e impianti sportivi posti al loro interno. Restano chiusi anche i cimiteri.

Divieto di sosta:

su entrambi i lati di via Pontetti , fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Allerta arancione: le disposizioni di Amt

Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione, emesso da Regione Liguria dalle 13 alle 21 di mercoledì 9 settembre 2026, e comunque fino a cessata allerta arancione, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio Amt urbano di Genova.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Nel caso di emissione dello stato di allerta rossa, la metropolitana sarà in funzione solo sulla tratta Brin-De Ferrari.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Le disposizioni per l’allerta gialla

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle 21 di oggi alle 14.59 di domani, giovedì 10 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città

In particolare, all’emanazione dello stato di allerta

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

All’entrata in vigore dell’allerta

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: