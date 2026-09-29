Alla scoperta del sottosuolo di Genova: un fine settimana di esplorazioni con il Centro Studi Sotterranei

Genova. Un viaggio affascinante nel cuore nascosto della città attende tutti gli appassionati di storia e non nel primo fine settimana di ottobre, quando il Centro Studi Sotterranei organizzerà un doppio appuntamento per esplorare il cuore di due delle strutture più suggestive del capoluogo ligure. Accompagnati dalla guida degli esperti dell’associazione, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nella memoria storica genovese attraversando spazi di grande fascino normalmente preclusi al pubblico.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre 2026 con l’esplorazione della Cittadella ipogea di Genova Campi, ricavata all’interno della collina di Coronata. Si tratta del ricovero antiaereo risalente agli anni ’40 più esteso di tutta la città, progettato originariamente per offrire un rifugio sicuro dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale agli oltre 4.500 dipendenti della S.I.A.C., la Società Italiana Acciaierie di Cornigliano.

La struttura si articola in un vero e proprio reticolo di gallerie a pianta pentagonale con uno sviluppo complessivo superiore al chilometro, dove sono tuttora visibili importanti testimonianze dell’epoca come i tornelli per lo smistamento della folla, graffiti, scritte originali, corpi illuminanti e dotazioni impiantistiche dell’epoca. La visita a questa struttura dura indicativamente un’ora e mezza, al costo di 15,00 euro a persona, con turni previsti al mattino alle ore 10:00 e 11:00 e al pomeriggio alle ore 14:30, 15:30 e 16:30. Il percorso si presenta particolarmente agevole, non richiede di accovacciarsi ed è privo di tratti stretti, rivelandosi così adatto a tutti.

Il giorno seguente, domenica 4 ottobre 2026, l’avventura si sposterà nel suggestivo ventre cavo del Ponte Monumentale. I partecipanti vivranno un’esperienza di vera e propria esplorazione calandosi attraverso un tombino, un cunicolo tecnologico e un breve pozzetto, per accedere a un eccezionale ambiente sotterraneo dove si cammina direttamente sull’estradosso dell’imponente arcata del ponte, tra contrafforti in pietra, archi pensili e fornici ellittici che regalano scorci architettonici unici. Il percorso conduce fino all’imponente salone situato sotto la carreggiata di Corso Andrea Podestà, dove si conservano ancora intatte per ben 20 metri d’altezza le storiche Mura della sesta Cinta fortificata della città, fatte erigere nel 1536 da Andrea Doria.

Anche per questo evento la durata stimata è di un’ora e mezza, al prezzo di 20,00 euro a biglietto, con orari di partenza al mattino alle 9:30 e 11:00 e nel pomeriggio alle 14:20, 15:30 e 16:30. A differenza del rifugio di Campi, questo itinerario richiede un medio impegno fisico e non è praticabile da chi soffre di claustrofobia o presenta un girovita superiore ai 185 centimetri, per via del passaggio obbligato all’interno di un pozzetto di circa 70 centimetri di diametro

Per prendere parte a uno dei due eventi la prenotazione è obbligatoria. È possibile richiedere informazioni dettagliate ed effettuare le iscrizioni contattando il numero telefonico 3755346629, attivo nei soli giorni feriali dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:00, ricordando che non vengono presi in considerazione messaggi via SMS o WhatsApp.