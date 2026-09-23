X Factor, la diciottenne genovese Alice Fregoso: dai banchi del Deledda ai quattro sì sul palco

Genova. Sicura di sé, ironica, serena e soprattutto bravissima a cantare: così Alice Fregoso, genovese, 18 anni appena compiuti, si è presentata sul palco di X Factor, il talent in onda su Sky e il canale 8, e si è portata a casa i quattro sì dei giudici nella prima fase delle audition.

Alice Fregoso, studentessa del liceo linguistico Deledda international school, parla italiano, inglese, spagnolo e cinese, e ne ha dato velocemente prova anche sul palcoscenico del talent show. Proprio in spagnolo è la canzone scelta per farsi scoprire dal grande pubblico: Disfruto, una ballata dolcissima di Carla Morrison.

La stessa artista, in queste ore, ha postato sui social un ringraziamento ad Alice Fregoso per aver reso giustizia al suo brano e anche per averlo fatto tornare virale: le clip su Instagram della musicista genovese sono fra quelle più cliccate e condivise se paragonate a quelle degli altri partecipanti alle audition di X Factor.

Alice Fregoso sul palco di X Factor Italia

Alice Fregoso, a dispetto della giovane età, suona (pianoforte, chitarra e basso) e canta da molti anni e ha già qualche esperienza di spettacolo. A Genova si è esibita in diversi locali e piazze mentre qualche anno fa, quando era appena al primo anno di liceo, ha vinto un’edizione di GenVision, il talent delle scuole superiori genovesi. Sulle piattaforme musicali, come Spotify, è già presente da ottobre scorso con un suo singolo: I’ll Fly.

Oltre alla musica, lo studio: con il Deledda ha partecipato a diversi progetti didattici in Italia e all’estero, con viaggi in Europa e in Cina. È stata una delle relatrici del Gemun, la simulazione delle Nazioni unite che ogni anno si svolge nel capoluogo ligure. Anche il suo liceo si è congratulato per il successo televisivo con un post sulla pagina della scuola.

A X Factor è arrivata con mamma e papà, emozionati e orgogliosi delle doti della figlia. Alice Fregoso ha conquistato i giudici (Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Irama) non solo con la sua voce ma anche con il suo carattere deciso e la sua serenità nell’affrontare l’esibizione. La prossima sfida sarà la fase dei bootcamp.