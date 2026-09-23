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Bravissima

X Factor, la diciottenne genovese Alice Fregoso: dai banchi del Deledda ai quattro sì sul palco

Si è presentata con la canzone Disfruto di Carla Morrison tornata virale anche grazie alla sua performance. Alice in passato aveva vinto GenVision, il talent dei licei genovesi

alice fregoso

Genova. Sicura di sé, ironica, serena e soprattutto bravissima a cantare: così Alice Fregoso, genovese, 18 anni appena compiuti, si è presentata sul palco di X Factor, il talent in onda su Sky e il canale 8, e si è portata a casa i quattro sì dei giudici nella prima fase delle audition.

Alice Fregoso, studentessa del liceo linguistico Deledda international school, parla italiano, inglese, spagnolo e cinese, e ne ha dato velocemente prova anche sul palcoscenico del talent show. Proprio in spagnolo è la canzone scelta per farsi scoprire dal grande pubblico: Disfruto, una ballata dolcissima di Carla Morrison.

La stessa artista, in queste ore, ha postato sui social un ringraziamento ad Alice Fregoso per aver reso giustizia al suo brano e anche per averlo fatto tornare virale: le clip su Instagram della musicista genovese sono fra quelle più cliccate e condivise se paragonate a quelle degli altri partecipanti alle audition di X Factor.

alice fregoso
Alice Fregoso sul palco di X Factor Italia

Alice Fregoso, a dispetto della giovane età, suona (pianoforte, chitarra e basso) e canta da molti anni e ha già qualche esperienza di spettacolo. A Genova si è esibita in diversi locali e piazze mentre qualche anno fa, quando era appena al primo anno di liceo, ha vinto un’edizione di GenVision, il talent delle scuole superiori genovesi. Sulle piattaforme musicali, come Spotify, è già presente da ottobre scorso con un suo singolo: I’ll Fly.

Oltre alla musica, lo studio: con il Deledda ha partecipato a diversi progetti didattici in Italia e all’estero, con viaggi in Europa e in Cina. È stata una delle relatrici del Gemun, la simulazione delle Nazioni unite che ogni anno si svolge nel capoluogo ligure. Anche il suo liceo si è congratulato per il successo televisivo con un post sulla pagina della scuola.

A X Factor è arrivata con mamma e papà, emozionati e orgogliosi delle doti della figlia. Alice Fregoso ha conquistato i giudici (Jake La Furia, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Irama) non solo con la sua voce ma anche con il suo carattere deciso e la sua serenità nell’affrontare l’esibizione. La prossima sfida sarà la fase dei bootcamp.

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