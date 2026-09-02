Alemante Friends: torna il Memorial, raccolto oltre un milione di euro in 23 anni di eventi solidali

Genova. Oltre un milione di euro di donazioni solidali. È il traguardo storico raggiunto quest’anno dagli Alemante Friends, che dal 2002 a oggi hanno trasformato il ricordo di un amico scomparso prematuramente in una straordinaria storia collettiva di beneficenza: 1.010.701,90 euro donati in 23 anni a ospedali, enti e associazioni, con un’attenzione particolare all’infanzia, all’Istituto Gaslini e alle realtà sociali e sanitarie del ponente genovese.

Un traguardo che l’associazione si prepara a festeggiare nel modo che più le appartiene: tornando in campo. Da venerdì 4 settembre prende il via la 23ª edizione del Memorial Alessandro Mantero, in programma tutti i weekend fino al 26 settembre al campo G. Ferrando dell’ASD Praese, nella Fascia di Rispetto di Pra’. Calcio, musica, animazione e soprattutto le ormai celebri serate della “PiSSa degli Alemante”: la pizza gigante da condividere, diventata negli anni uno dei simboli dell’iniziativa benefica.

“Superare il milione di euro di donazioni è qualcosa che 23 anni fa non avremmo neppure potuto immaginare − dichiara Domenico Marvaso degli Alemante Friends − tutto è cominciato per ricordare Ale e per continuare, in qualche modo, a stare insieme a lui. Oggi dietro quella cifra ci sono migliaia di persone che negli anni hanno giocato, mangiato una PiSSa, partecipato a un evento, lavorato come volontari, sostenuto un progetto o semplicemente scelto di darci una mano. Quel milione appartiene a tutti loro”.

Dietro quel milione di euro c’è una storia iniziata da un momento dolorosissimo. Alemante Friends nasce nel 2002 dopo la prematura scomparsa, a soli 24 anni, di Alessandro Mantero, “Ale Mante”. Un gruppo di amici decide di non lasciare che il dolore abbia l’ultima parola e organizza quasi d’impeto un torneo di calcio per ricordarlo. Da lì nasce una formula semplice, rimasta sostanzialmente la stessa per più di vent’anni: stare insieme, divertirsi e, attraverso quel divertimento, aiutare concretamente qualcuno.

Il Memorial è stata la prima iniziativa degli Alemante Friends e continua ancora oggi a coinvolgere centinaia di persone. Negli anni il torneo è arrivato ad accogliere fino a 32 squadre maschili e 8 femminili, mentre le serate attorno al campo sono diventate un appuntamento per tutti, con una partecipazione che negli ultimi anni ha oscillato fra 700 e 1.000 persone per serata.

Da quel primo torneo, però, l’Alemante è cresciuto molto. Sono arrivati eventi sportivi, iniziative culturali, spettacoli e manifestazioni di beneficenza, a partire dall’Alemante Festival, che dal 2003 al 2019 ha portato alla Fascia di Rispetto di Pra’ musica, cabaret e spettacolo, arrivando nell’ultima edizione a superare i 6.000 spettatori. Tutto con una finalità precisa: raccogliere fondi da trasformare direttamente in strumenti, attrezzature e aiuti concreti.

Il primo grande destinatario di questa solidarietà è stato negli anni l’Istituto Giannina Gaslini, insieme alle associazioni e alle strutture che operano al suo interno. Le donazioni hanno permesso di acquistare apparecchiature mediche e scientifiche, strumenti per la ricerca e la cura, attrezzature per reparti pediatrici e materiali destinati ai piccoli pazienti. Ma il raggio d’azione si è progressivamente allargato: ospedali, pubbliche assistenze, scuole, associazioni, cooperative e realtà impegnate con persone fragili, con un legame particolarmente forte con Pra’, Voltri, Pegli e tutto il ponente genovese. L’attività statutaria dell’associazione è infatti proprio quella di organizzare manifestazioni sportive, culturali e di intrattenimento per finanziare prevalentemente realtà che operano nel settore pediatrico.

E proprio il Gaslini sarà ancora una volta al centro del Memorial 2026: i fondi raccolti durante questa edizione saranno infatti destinati all’acquisto di un ecografo per anestesista in sala operatoria da donare all’ospedale pediatrico genovese.

L’appuntamento con la 23ª edizione del Memorial Alessandro Mantero sarà quindi venerdì 4 settembre e proseguirà per tutto il mese nei fine settimana: in campo le categorie calcio a 7 maschile Over 40 e calcio a 5 femminile (Per info sulle iscrizioni scrivere su WhatsApp al numero +39 392 3932267). Fuori dal campo torneranno la “PiSSa degli Alemante”, i DJ set con DJ Marva e l’animazione per i bambini con ComiCrava.

Ventitré anni dopo, lo spirito rimane quello del primo Memorial: ricordare Alessandro attraverso la vita, l’amicizia e la capacità di aiutare gli altri. Un torneo nato tra amici è diventato nel tempo una delle esperienze di solidarietà più longeve di tutta Genova. E il milione di euro appena superato non rappresenta un punto d’arrivo, ma un’altra tappa di una storia che continua.