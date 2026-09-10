Mondo della musica in lutto, è morto a 62 anni il “Pirata” Aldo Ascolese

Genova. Mondo della musica genovese in lutto per la morte di Aldo Ascolese, musicista e cantautore che nel corso della carriera ha condiviso il palco con Francesco De Gregori, Fabrizio De André, Francesco Guccini e Roberto Vecchioni.

Ascolese è morto a 62 anni. Soprannominato “Pirata”, complice anche la bandana che indossava sempre durante i concerti, ha intrecciato la sua musica così profondamente alla città da ricevere, nel 2023, il Genovino d’Argento dal Comune.

A De André, in particolare, aveva dedicato diversi tributi, con concerti portati in molte zone d’Italia. Tantissimi i messaggi di cordoglio condivisi dopo la notizia della sua scomparsa.