Alcol test volontari all’Oktoberfest, i dati della polizia locale: i positivi erano più della metà

Genova. Si chiude con numeri significativi la presenza del progetto Check and Drive della polizia locale di Genova all’interno della Oktoberfest, che si è svolta dal 10 al 27 settembre scorsi. I camper e gli operatori della polizia locale sono stati presenti per tutti i tre fine settimana della manifestazione con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico – in particolare le fasce più giovani – sul consumo consapevole di alcolici e sui pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza. In tanti si sono sottoposti spontaneamente a un test con l’etilometro, ricevendo al contempo informazioni puntuali sui rischi per la sicurezza e sulle sanzioni previste dal codice della strada.

“Portare il Check and Drive all’interno dell’Oktoberfest – dichiara l’assessore alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – ha significato andare là dove la gente si diverte, scegliendo di non nascondere una dinamica reale ma di affrontarla con coraggio e vicinanza ai cittadini. I dati che emergono da questo monitoraggio volontario descrivono una realtà complessa, in cui la percezione del rischio è ancora troppo bassa, soprattutto tra i più giovani. Non si tratta di fare paternalismo o di puntare il dito, ma di educare alla responsabilità: il divertimento vero non è mai quello che mette a repentaglio la propria vita e quella degli altri. La prevenzione è l’unico argine culturale efficace che possiamo e dobbiamo continuare a costruire, strada facendo, giorno dopo giorno”.

I dati raccolti nel corso dei tre weekend restituiscono un quadro importante. Su un totale di 1.773 persone controllate che si sono sottoposte al test, ben 1.008 sono risultate positive, quasi il 57%: 316 persone con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, 386 persone con un tasso tra 0,8 e 1,5 g/l e 306 persone con un tasso superiore a 1,5 g/l.

Un dato particolarmente allarmante riguarda la percentuale di chi ha registrato i tassi più elevati: ben il 30,4% dei positivi totali ha superato la soglia di 1,5 g/l. Analizzando l’incidenza per fasce d’età, la situazione più critica si registra tra i più giovani: dai 18 ai 30 anni è la fascia più colpita, con 466 positivi totali, di cui ben 171 con un tasso superiore a 1,5. Dai 31 ai 49 anni si registrano 335 positivi, tra cui 126 con un tasso compreso tra 0,8 e 1,5 e 87 con un tasso superiore a 1,5. Infine, gli over 50: tra i soggetti controllati appartenenti a questa fascia d’età, le persone positive sono state 207, di cui 48 con un tasso superiore a 1,5.