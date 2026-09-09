È morto Alberto Baccanti, “re” dei giocattoli e titolare dello storica Befana di via Assarotti

Genova. “Il nostro caro Alberto ci ha lasciati”. Con un messaggio affisso sulla serranda, chiusa a lutto, la famiglia di Alberto Baccanti ha annunciato la morte del titolare di uno dei negozi di giocattoli più antichi e conosciuti di Genova, La Befana, in via Assarotti.

A condividere la notizia anche sui social è stata la sorella: “Al mio fratellone Alberto, in viaggio per un luogo lontano pieno di gioia e lontano dalle tristezze”, ha scritto sui social. I funerali si terranno giovedì 10 settembre alle 10 nella basilica di Santa Maria Immacolata.

Storico punto di riferimento non solo per i giocattoli e per gli appassionati di modellismo, La Befana ha aperto nell’ormai lontano 1926, primo negozio di giocattoli a Genova, e da allora ha aperto altri tre punti vendita. Un negozio a conduzione familiare, di quelli “di una volta”, che è passato dai genitori ai figli e che ha resistito nonostante la concorrenza spietata dell’e-commerce. Alberto Baccanti era conosciuto e amato per la cortesia e la disponibilità con cui seguiva ogni cliente e ogni richiesta, e sono tanti i clienti ed ex clienti che hanno espresso dolore e cordoglio per la sua scomparsa.

“Comprai da te, secoli fa, il mio primo radiocomando. Ti ricorderò sempre con simpatia ed affetto”, è uno dei commenti, e ancora: “Le mie più sentite condoglianze, da un amico modellista e cliente da più di 40 anni”.