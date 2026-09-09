Al santuario della Guardia musica e solidarietà per Valeria Firpo

Genova. Domenica 20 settembre alle ore 18, la Sala Blu del Santuario N.S. della Guardia di Ceranesi ospiterà Un’esperienza in Musica – Raccolta fondi per Valeria Firpo, un appuntamento speciale con Emiliano Toso, biologo cellulare, pianista e compositore, e Valentina Wilhelm al violino.

L’evento nasce con un obiettivo preciso: sostenere Valeria Firpo, genovese di Campomorone, che convive da oltre dieci anni con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e che ha bisogno di un sostegno concreto per poter continuare a vivere nella propria casa, accanto alle persone che ama.

La storia di Valeria aveva già raggiunto e coinvolto la comunità genovese attraverso una raccolta fondi dedicata alla continuità dell’assistenza domiciliare. La sua voce, affidata oggi a un computer oculare, continua a raccontare soprattutto il desiderio di vivere, di rimanere accanto alle proprie figlie e di poter conservare quegli spazi quotidiani di libertà e relazione che la malattia ha progressivamente limitato.

È proprio da questo incontro umano che nasce il legame con Emiliano Toso e con la sua Translational Music. La musica di Toso, nata dall’incontro tra la sua formazione scientifica nel campo della biologia cellulare e la sua ricerca musicale, diventa in questa occasione un linguaggio attraverso cui creare uno spazio di ascolto e condivisione.

Durante la serata, musica e parole si alterneranno in un percorso esperienziale pensato per accompagnare il pubblico nella dimensione dell’ascolto e delle emozioni. Il pianoforte di Toso e il violino di Wilhelm dialogheranno con la particolare atmosfera del Santuario, in un appuntamento nel quale la dimensione artistica si intreccia con quella della solidarietà.

L’evento

Un’esperienza in Musica – Raccolta fondi per Valeria Firpo

Domenica 20 settembre 2026, ore 18.00

Santuario N.S. della Guardia – Ceranesi (GE)

L’ingresso è su prenotazione con donazione consapevole. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al 349 35 84759